Advertencia de BMW: ¡Los neumáticos no durarán la carrera!

En el test oficial de Dorna celebrado el martes de esta semana, Toprak Razgatlioglu marcó el mejor tiempo de BMW con una magnífica vuelta de 1:28.511 minutos. El turco también marcó algunos de los mejores tiempos en los test de enero en Jerez y Portimão, y las expectativas de los muchos aficionados de BMW para el inicio de la temporada en Australia del 23 al 25 de febrero son correspondientemente altas.

Sin embargo, Marc Bongers, Director de Motorsport, pone freno a la euforia, ya que el holandés señala con razón que los resultados de los test sólo permiten sacar conclusiones limitadas sobre el rendimiento en carrera.



"Los resultados finales del día de pruebas son todavía difíciles de evaluar. Los últimos minutos de la prueba fueron como la calificación. Pero estuvimos delante todo el tiempo. Eso fue muy satisfactorio", subrayó Bongers. "Creo que Michael, Scott y Garrett también estarán más adelante en carrera de lo que están ahora en la clasificación de los test. Es extremadamente difícil hacer una predicción para la carrera porque definitivamente tenemos problemas con los neumáticos."

Hay que saberlo: El rápido circuito de Phillip Island es conocido por su agresividad con los neumáticos de carrera. En el pasado, las carreras de los campeones del mundo de serie se han acortado a menudo. Además, el circuito fue completamente reasfaltado en diciembre.



"Sencillamente, no conseguimos que los neumáticos duren la distancia de carrera. No se trata sólo de nosotros, sino también de nuestros competidores", explicó el responsable de BMW. "Habrá conversaciones con Pirelli en los próximos dos días. No estoy asumiendo toda la distancia de carrera, incluso puede haber una carrera de bandera a bandera. Como todavía está abierto lo que se decidirá, todavía no es posible hacer ninguna predicción. Porque, o bien será una carrera muy estratégica en la que no se exigirá mucho a los neumáticos, o bien serán dos carreras al sprint consecutivas."

Al final, sin embargo, las circunstancias son las mismas para todos los fabricantes, equipos y pilotos. Las posibilidades de obtener los mejores resultados están definitivamente ahí para BMW.



"En general, es agradable que esta sea la tercera prueba consecutiva en la que estamos justo delante. Nuestro paquete está funcionando y espero resultados fuertes sin hacer una predicción exacta", sonrió Bongers.