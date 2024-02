Avertissement de BMW : les pneus ne tiendront pas la course !

Lors des tests officiels de Dorna mardi dernier, Toprak Razgatlioglu a signé le meilleur temps BMW avec un tour grandiose en 1:28,511 min. Le Turc a également réalisé l'un des meilleurs temps lors des tests de janvier à Jerez et Portimão. Les attentes des nombreux fans de BMW pour le début de la saison en Australie, du 23 au 25 février, sont donc très élevées.

Le directeur du sport automobile Marc Bongers freine toutefois l'euphorie, car le Néerlandais fait remarquer à juste titre que les résultats des tests ne permettent de tirer que des conclusions limitées sur les performances en course.



"Il est encore difficile d'évaluer les résultats finaux de la journée d'essais. Les dernières minutes du test ressemblaient à une séance de qualification. Mais nous avons été devant tout le temps. C'était très satisfaisant", a souligné Bongers. "Je pense qu'en configuration de course, Michael, Scott et Garrett seront également plus en avant que maintenant dans le classement des essais. Il est extrêmement difficile de faire des prévisions pour la course, car nous avons définitivement des problèmes avec les pneus".

Pour cela, il faut savoir : Le rapide circuit de Phillip Island est connu pour son utilisation agressive des pneus de course. Dans le passé, les courses des champions du monde proches de la série ont souvent été écourtées. A cela s'ajoute le fait que le circuit a été entièrement réasphalté en décembre.



"Nous n'arrivons tout simplement pas à faire tenir les pneus sur la distance de la course. Ce n'est pas seulement notre cas, mais aussi celui de nos concurrents", a expliqué le manager de BMW. "Il y aura des discussions avec Pirelli au cours des deux prochains jours. Je ne m'attends pas à ce que la distance de course soit complète, il est même possible qu'il y ait une course flag-to-flag. Comme on ne sait pas encore ce qui sera décidé, on ne peut pas encore faire de prévisions. Car soit ce sera une course très stratégique, ménageant les pneus, soit ce seront deux courses de sprint successives".

Au final, les circonstances sont toutefois les mêmes pour tous les constructeurs, équipes et pilotes. Les chances d'obtenir des résultats de premier plan sont définitivement présentes chez BMW !



"Dans l'ensemble, il est réjouissant de constater que c'est le troisième test consécutif où nous sommes en tête. Notre package fonctionne et je m'attends à de forts résultats, sans pouvoir faire de pronostic précis", a déclaré Bongers en souriant.