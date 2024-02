Avviso di BMW: i pneumatici non dureranno per tutta la gara!

Nel test ufficiale Dorna di martedì di questa settimana, Toprak Razgatlioglu ha stabilito il miglior tempo BMW con un magnifico giro di 1:28.511 minuti. Il turco ha fatto registrare alcuni dei tempi più veloci anche nei test di gennaio a Jerez e Portimão, e le aspettative dei numerosi fan BMW per l'apertura della stagione in Australia dal 23 al 25 febbraio sono di conseguenza elevate.

Tuttavia, il Direttore Motorsport Marc Bongers frena l'euforia, poiché l'olandese sottolinea giustamente che i risultati dei test permettono di trarre solo conclusioni limitate sulle prestazioni in gara.



"I risultati finali della giornata di test sono ancora difficili da valutare. Gli ultimi minuti del test sono stati come le qualifiche. Ma siamo stati davanti per tutto il tempo. È stato molto piacevole", ha sottolineato Bongers. "Credo che anche Michael, Scott e Garrett saranno più avanti in assetto da gara di quanto non lo siano ora nella classifica dei test. È estremamente difficile fare una previsione per la gara, perché abbiamo sicuramente dei problemi con le gomme".

Bisogna saperlo: Il veloce circuito di Phillip Island è noto per la gestione aggressiva degli pneumatici da gara. In passato, le gare dei campioni del mondo di serie sono state spesso accorciate. Inoltre, il circuito è stato completamente riasfaltato a dicembre.



"Semplicemente non riusciamo a far durare i pneumatici per tutta la durata della gara. Il problema non riguarda solo noi, ma anche i nostri concorrenti", ha spiegato il manager della BMW. "Ci saranno colloqui con Pirelli nei prossimi due giorni. Non presumo che la distanza di gara sia completa, potrebbe anche esserci una gara flag-to-flag. Poiché non è ancora chiaro cosa verrà deciso, non è ancora possibile fare previsioni. Perché o si tratterà di una gara molto strategica, che va a tutto vantaggio delle gomme, oppure di due gare sprint consecutive".

Alla fine, però, le circostanze sono le stesse per tutti i costruttori, le squadre e i piloti. Le possibilità di ottenere risultati di primo piano sono sicuramente presenti per la BMW!



"Nel complesso, è positivo che questo sia il terzo test consecutivo in cui siamo in testa. Il nostro pacchetto funziona e mi aspetto risultati importanti, senza fare previsioni precise", ha detto Bongers.