Aviso da BMW: Os pneus não vão durar a corrida!

Após os testes de inverno, a BMW está a entrar no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com confiança. No entanto, há incertezas para a abertura da época em Phillip Island quanto à sobrevivência dos pneus nas corridas. Será que vamos ver corridas de bandeira a bandeira?

No teste oficial da Dorna na terça-feira desta semana, Toprak Razgatlioglu estabeleceu o melhor tempo da BMW com uma magnífica volta de 1:28.511 minutos. O turco também estabeleceu alguns dos tempos mais rápidos nos testes de janeiro em Jerez e Portimão, e as expectativas dos muitos fãs da BMW para a abertura da temporada na Austrália, de 23 a 25 de fevereiro, são correspondentemente elevadas.

No entanto, o Diretor de Desporto Automóvel, Marc Bongers, está a travar a euforia, uma vez que o holandês salienta, com razão, que os resultados dos testes apenas permitem tirar conclusões limitadas sobre o desempenho em corrida.



"Os resultados finais do dia de testes ainda são difíceis de avaliar. Os últimos minutos do teste foram como a qualificação. Mas estivemos sempre na frente. Isso foi muito agradável", sublinhou Bongers. "Acredito que o Michael, o Scott e o Garrett também vão estar mais à frente na corrida do que estão agora na classificação do teste. É extremamente difícil fazer uma previsão para a corrida porque temos definitivamente problemas com os pneus."

É preciso saber isso: O rápido Circuito de Phillip Island é conhecido pelo seu comportamento agressivo com os pneus de corrida. No passado, as corridas dos campeões do mundo de produção foram frequentemente encurtadas. Além disso, o circuito foi completamente repavimentado em dezembro.



"Simplesmente não conseguimos que os pneus durem a distância da corrida. Não somos só nós, mas também os nossos concorrentes", explicou o diretor da BMW. "Haverá conversações com a Pirelli nos próximos dois dias. Não estou a assumir a distância total da corrida, pode até haver uma corrida de bandeira a bandeira. Como ainda está em aberto o que vai ser decidido, ainda não é possível fazer qualquer previsão. Porque ou vai ser uma corrida muito estratégica que vai ser fácil para os pneus ou vai ser duas corridas de sprint consecutivas."

No final, no entanto, as circunstâncias são as mesmas para todos os fabricantes, equipas e pilotos. As hipóteses de resultados de topo estão definitivamente lá para a BMW!



"De um modo geral, é agradável que este seja o terceiro teste consecutivo em que estamos mesmo na frente. O nosso pacote está a funcionar e espero resultados fortes sem fazer uma previsão exacta", sorriu Bongers.