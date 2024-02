Andrea Iannone: Más rápido que en la clasificación de MotoGP

Aunque lleva cuatro años de retiro forzoso a sus espaldas, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) sigue teniendo la velocidad de los mejores, como demostró con su cuarto puesto en los entrenamientos del Campeonato del Mundo de Superbike en Phillip Island.

Andrea Iannone se ha convertido en el primer piloto de Superbike en marcar una vuelta por debajo de 1:29.230 min en el circuito del Gran Premio de Phillip Island, el récord de la pole establecido por Tom Sykes con una BMW S1000RR en 2020.

Tras una sanción de cuatro años por dopaje, el italiano marcó un 1:29.080 min después de sólo dos horas el martes por la mañana, también gracias al nuevo asfalto. Al final de la prueba de ocho horas, había mejorado a 1:29.001 min con el neumático duro trasero de carrera. Se trata de un registro no oficial - los récords sólo pueden establecerse los fines de semana de carrera - la cuarta vuelta más rápida en Phillip Island, ya que Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) y Andrea Locatelli (Pata Yamaha) superaron a Iannone.

Sorprendentemente, el piloto del Go-Eleven Ducati fue más de medio segundo más rápido que en su última sesión clasificatoria de MotoGP en Phillip Island en 2019, cuando marcó 1:29.581 minutos con la Aprilia y se clasificó octavo en la parrilla.

"No esperaba empezar a este nivel y estoy orgulloso de ello", admitió a un pequeño grupo de periodistas en Australia. "Soy mayor... y más rápido. Ser más joven no siempre significa ser más rápido. Estoy sorprendido y no puedo explicarlo".

Sin embargo, el piloto de 34 años también identifica dificultades: "Soy más lento con el neumático trasero blando y el de calificación que con los neumáticos normales de carrera, ese es mi gran problema. En la carrera sprint solemos pilotar con el neumático blando y en la calificación tengo que conseguir una posición en la parrilla de salida en la parte delantera. En el lado positivo, estuve más o menos siempre entre los tres primeros en los tests de Jerez, Portimao y aquí con el neumático de carrera".

Esto da esperanzas a Iannone para el inicio de la temporada el próximo fin de semana, ya que ni el neumático trasero blando SCX ni el superblando SCQ estarán disponibles en Australia debido a las características de la pista y al nuevo asfalto agresivo de Pirelli.

Iannone no comparte la preocupación de BMW de que los neumáticos traseros no duren la distancia de carrera: "18 ó 19 vueltas no son un problema."

Cuando el Team Go Eleven Ducati fichó a Iannone el pasado verano, se habló deliberadamente de su largo paréntesis en las carreras, en las que no llegaba a los puntos. SPEEDWEEK.com preguntó si las expectativas habían cambiado tras las buenas actuaciones en los entrenamientos invernales. "Primero tenemos la primera carrera, entonces sabremos dónde estamos", sonríe el 13 veces ganador de un GP. "Cuando un piloto se siente bien, quiere mejorar, es normal. Yo quiero mejorar y estar delante, ése es mi objetivo. Pero estamos sólo al principio. Los neumáticos son mi mayor problema. Y en una superbike se necesita un estilo de pilotaje completamente diferente al de MotoGP. Una superbike es una máquina de carreras, pero el estilo de pilotaje necesario es más parecido al de la categoría de Moto2. En MotoGP sólo diriges con la rueda trasera, con la Superbike utilizas las dos ruedas".