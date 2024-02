Andrea Iannone : plus rapide que lors des qualifications MotoGP

Andrea Iannone est devenu le premier pilote de Superbike à réaliser un tour en moins de 1:29,230 min sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island. Il s'agit du record de pole, établi par Tom Sykes avec une BMW S1000RR en 2020.

Mardi matin, après quatre ans de suspension pour dopage, l'Italien a réalisé 1:29,080 min après seulement deux heures de course, notamment grâce au nouvel asphalte. Jusqu'à la fin des huit heures d'essais, il est monté jusqu'à 1:29,001 min avec le pneu arrière dur de course. C'est officieux, les records ne peuvent être établis que lors des week-ends de course, le quatrième tour le plus rapide à Phillip Island, car Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) et Andrea Locatelli (Pata Yamaha) ont encore surclassé Iannone.

Etonnant : le pilote Go-Eleven-Ducati a ainsi été plus d'une demi-seconde plus rapide que lors de sa dernière qualification MotoGP à Phillip Island en 2019, où il avait réalisé 1:29,581 min avec l'Aprilia et s'était qualifié en 8e position sur la grille.

"Je ne m'attendais pas à commencer à ce niveau et j'en suis fier", a-t-il admis en Australie, en petit comité de journalistes. "Je suis plus âgé - et plus rapide. Être plus jeune ne signifie pas toujours être plus rapide. Je suis surpris et je ne peux pas l'expliquer".

Mais le pilote de 34 ans repère aussi des difficultés : "Avec le pneu arrière tendre et le pneu de qualification, je suis plus lent qu'avec des pneus de course normaux, c'est mon gros problème. En course de sprint, nous roulons normalement avec le pneu tendre et en qualifications, je dois aller chercher une place devant sur la grille. Le point positif est que lors des tests à Jerez, Portimao et ici, j'ai plus ou moins toujours été dans le top 3 avec le pneu de course".

Cela donne de l'espoir à Iannone pour l'ouverture de la saison le week-end prochain, car en Australie, ni le pneu arrière tendre SCX ni le super tendre SCQ ne seront disponibles en raison des caractéristiques du circuit et du nouvel asphalte agressif de Pirelli.

Iannone ne partage pas les inquiétudes de BMW sur le fait que les pneus arrière ne tiennent pas la distance de la course: "18, 19 tours ne sont pas un problème".

Lorsque l'équipe Go Eleven Ducati a engagé Iannone l'été dernier, on a délibérément mis la barre très bas en raison de sa longue absence de la compétition, on parlait de marquer des points. Les attentes ont-elles changé après les bonnes performances des tests hivernaux, a demandé SPEEDWEEK.com. "Maintenant, il y a d'abord la première course, nous saurons alors où nous en sommes", a souri le pilote aux 13 victoires en GP. "Quand un pilote se sent bien, il veut s'améliorer, c'est normal. Je veux m'améliorer et rouler devant, c'est ce sur quoi je me concentre, c'est notre objectif. Mais nous n'en sommes qu'au début. Ce sont les pneus qui me posent le plus de problèmes. Et il faut un style de conduite très différent pour une Superbike que pour une MotoGP. Une Superbike est une machine de course, mais le style de pilotage nécessaire est plus proche de celui de la catégorie Moto2. En MotoGP, tu te diriges uniquement avec la roue arrière, en Superbike, tu utilises les deux roues".