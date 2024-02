Andrea Iannone: più veloce che nelle qualifiche della MotoGP

Anche se ha alle spalle quattro anni di ritiro forzato, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) ha ancora la velocità dei migliori, come ha dimostrato con il quarto posto nei test del Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island.

Andrea Iannone è diventato il primo pilota della Superbike a realizzare un giro al di sotto di 1:29.230 minuti sul circuito del Gran Premio di Phillip Island, che è il record della pole stabilito da Tom Sykes su una BMW S1000RR nel 2020.

Dopo un'interdizione di quattro anni per doping, l'italiano ha fatto segnare un 1:29.080 min dopo appena due ore martedì mattina, anche grazie al nuovo asfalto. Al termine delle otto ore di test, ha migliorato il suo tempo fino a 1:29.001 min. con il pneumatico posteriore duro da gara. Si tratta di un tempo non ufficiale - i record possono essere stabiliti solo nei weekend di gara - il quarto giro più veloce a Phillip Island, in quanto Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Andrea Locatelli (Pata Yamaha) hanno superato Iannone.

Incredibilmente, il pilota del Go-Eleven Ducati è stato più veloce di oltre mezzo secondo rispetto alla sua ultima sessione di qualifiche della MotoGP a Phillip Island nel 2019, quando aveva fatto registrare 1:29.581 minuti in sella all'Aprilia e si era qualificato ottavo in griglia.

"Non mi aspettavo di iniziare a questo livello e ne sono orgoglioso", ha ammesso a un piccolo gruppo di giornalisti in Australia. "Sono più vecchio - e più veloce. Essere più giovani non sempre significa essere più veloci. Sono sorpreso e non riesco a spiegarmelo".

Tuttavia, il 34enne individua anche delle difficoltà: "Sono più lento con la gomma posteriore morbida e con la gomma da qualifica che con le gomme da gara normali, questo è il mio grande problema. Nella gara sprint di solito guidiamo con la gomma morbida, mentre in qualifica devo ottenere una posizione in griglia davanti. Il lato positivo è che nei test di Jerez, Portimao e qui sono stato più o meno sempre tra i primi tre con la gomma da gara".

Questo fa ben sperare Iannone per l'apertura della stagione il prossimo fine settimana, dato che in Australia non saranno disponibili né il pneumatico posteriore morbido SCX né quello supermorbido SCQ a causa delle caratteristiche della pista e del nuovo asfalto aggressivo della Pirelli.

Iannone non condivide i timori della BMW che le gomme posteriori non durino per tutta la durata della gara: "18 o 19 giri non sono un problema".

Quando il Team Go Eleven Ducati ha ingaggiato Iannone la scorsa estate, si è parlato volutamente di una lunga pausa dalle corse, con tanto di arrivo a punti. SPEEDWEEK.com ha chiesto se le aspettative fossero cambiate dopo le buone prestazioni nei test invernali. "Prima c'è la prima gara, poi sapremo a che punto siamo", ha sorriso il 13 volte vincitore del GP. "Quando un pilota si sente bene, vuole migliorare: è normale. Io voglio migliorare e stare davanti, questo è il mio obiettivo, questo è il nostro obiettivo. Ma siamo solo all'inizio. Le gomme sono il problema più grande per me. E per una superbike ci vuole uno stile di guida completamente diverso da quello della MotoGP. Una superbike è una macchina da corsa, ma lo stile di guida richiesto è più vicino a quello della classe Moto2. Nella MotoGP si sterza solo con la ruota posteriore, mentre nella Superbike si usano entrambe le ruote".