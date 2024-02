Andrea Iannone: Mais rápido do que na qualificação de MotoGP

Apesar de ter quatro anos de reforma forçada atrás de si, Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) ainda tem a velocidade dos melhores, como provou com o quarto lugar no teste do Campeonato do Mundo de Superbike em Phillip Island.

Andrea Iannone foi o primeiro piloto de Superbike a fazer uma volta abaixo de 1:29.230 minutos no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, que é o recorde da pole estabelecido por Tom Sykes numa BMW S1000RR em 2020.

Depois de uma proibição de quatro anos por doping, o italiano estabeleceu 1:29.080 min após apenas duas horas na manhã de terça-feira, também graças ao novo asfalto. No final do teste de oito horas, ele havia melhorado para 1:29.001 min com o pneu traseiro duro de corrida. Esta é uma volta não oficial - os recordes só podem ser estabelecidos nos fins de semana de corrida - a quarta volta mais rápida em Phillip Island, com Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW), Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) e Andrea Locatelli (Pata Yamaha) superando Iannone.

Surpreendentemente, o piloto da Go-Eleven Ducati foi mais de meio segundo mais rápido do que na sua última sessão de qualificação de MotoGP em Phillip Island em 2019, quando marcou 1:29.581 minutos na Aprilia e se qualificou em oitavo lugar na grelha.

"Não esperava começar a este nível e estou orgulhoso disso", admitiu a um pequeno grupo de jornalistas na Austrália. "Estou mais velho - e mais rápido. Ser mais jovem nem sempre significa ser mais rápido. Estou surpreendido e não consigo explicar".

No entanto, o piloto de 34 anos também identifica dificuldades: "Sou mais lento com o pneu traseiro macio e o pneu de qualificação do que com os pneus normais de corrida, esse é o meu grande problema. Na corrida de sprint, normalmente conduzimos com o pneu macio e na qualificação tenho de conseguir uma posição na grelha na frente. Pelo lado positivo, estive mais ou menos sempre entre os três primeiros nos testes de Jerez, Portimão e aqui com o pneu de corrida."

Isto dá a Iannone esperança para a abertura da temporada no próximo fim de semana, já que nem o pneu traseiro SCX macio nem o SCQ supermacio estarão disponíveis na Austrália devido às características da pista e ao novo asfalto agressivo da Pirelli.

Iannone não partilha as preocupações da BMW de que os pneus traseiros não durem a distância da corrida: "18 ou 19 voltas não são problema."

Quando a Team Go Eleven Ducati assinou com Iannone no verão passado, houve um eufemismo deliberado devido à sua longa pausa nas corridas, com a conversa de terminar por pontos. O SPEEDWEEK.com perguntou se as expectativas tinham mudado depois das boas prestações nos testes de inverno. "Primeiro temos a primeira corrida, depois saberemos em que pé estamos", sorriu o vencedor de 13 GPs. "Quando um piloto se sente bem, quer melhorar - isso é normal. Eu quero melhorar e andar na frente, é esse o meu foco, é esse o nosso objetivo. Mas estamos apenas no início. Os pneus são o maior problema para mim. E é preciso um estilo de condução completamente diferente para uma superbike do que no MotoGP. Uma superbike é uma máquina de corrida, mas o estilo de condução necessário é mais próximo do da classe Moto2. No MotoGP só se conduz com a roda traseira, na Superbike usam-se as duas rodas."