Bautista coincide con BMW: "Agresivo, incontrolable"

Álvaro Bautista sufrió una lesión cervical en su caída durante los entrenamientos de Superbike el 1 de noviembre en Jerez, los discos entre las vértebras C5, C6 y C7 se habían desplazado en el duro impacto. No fue necesaria una operación y el español intentó recuperarse con reposo y fisioterapia.

Durante los test de Jerez y Portimao, a finales de enero, se dio cuenta de que, aunque cada día se sentía mejor, su cuerpo aún tenía que acostumbrarse a los esfuerzos y tensiones de pilotar de nuevo la Panigale V4R.

Bautista completó su programa de pruebas, pero fueron otros los que acapararon los titulares. Fue la misma imagen en la única jornada de pruebas en Phillip Island el martes: Mientras Toprak Razgatlioglu (BMW), Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) y Andrea Iannone (Ducati) lanzaban fuegos artificiales y luchaban por la piña de oro al mejor tiempo de test, Bautista terminaba séptimo, a 0,767 seg.

Como Pirelli no suministra neumáticos blandos en Australia, todos los pilotos montaron los mismos neumáticos duros de carrera. Sin embargo, mientras algunos salieron a la caza de tiempos con neumáticos nuevos, otros prefirieron juguetear con la puesta a punto de sus máquinas.

"El nuevo asfalto ofrece tanto agarre que es difícil girar la moto en las curvas", dijo Álvaro a un pequeño grupo de periodistas sobre las nuevas condiciones de Phillip Island. "Al mismo tiempo, la moto reacciona de forma muy agresiva cuando se pierde el agarre. Por eso vimos un número desproporcionado de highsiders. No estoy muy contento con el nuevo asfalto, porque aunque ofrece mucho agarre, de repente se rompe en las curvas y no puedes controlarlo. Sospecho que se debe a que los neumáticos se sobrecalientan en determinadas situaciones. Con tiempos por vuelta más de un segundo más rápidos que en el pasado, no estoy seguro de que los neumáticos duren la distancia normal de carrera".

Bautista se hace eco de los sentimientos de los responsables de BMW, aunque el piloto de 39 años con figura de jockey está considerado como un susurrador de neumáticos y es uno de los favoritos para todos los rivales. "Antes del nuevo asfalto, con menos agarre, era más fácil para mí", dijo. "Podía controlar cuánto giraba la rueda trasera y cuánto quería girar ajustando el puño del acelerador. Si no puedo utilizar una rueda trasera que gira en la fase de balanceo para iniciar el movimiento de inclinación de la moto, entonces me resulta difícil porque la moto está constantemente empujando hacia fuera. No tengo la sensación de haber perdido una ventaja por ello. Pero está claro que no puedo pilotar como lo hacía en el pasado".

Físicamente, el 59 veces ganador de la carrera se siente bien después de la prueba, "por primera vez he podido pilotar sin dolor. Pude concentrarme en pilotar y dar a mi equipo información detallada sobre la moto. En Portimao fuimos en la dirección equivocada con la puesta a punto. Aquí he empezado con una moto que conozco muy bien y hemos intentado adaptarla a la pista".

Mientras que las destacadas actuaciones de su compañero Nicolo Bulega no sorprenden a Bautista ("tiene mucho talento, espero que esté delante"), la situación es diferente con Andrea Iannone: "Después de muchos años sin correr, nadie sabía qué esperar de él. Era muy rápido en el pasado y sigue teniendo el mismo nivel. Su ritmo es muy bueno, vamos a ver cómo se ve en un fin de semana de carreras".