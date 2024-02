Bautista est d'accord avec BMW : "Agressif, incontrôlable".

Lors de sa chute pendant les tests Superbike le 1er novembre à Jerez, Alvaro Bautista s'est blessé au cou, les disques intervertébraux entre les vertèbres C5, C6 et C7 s'étant déplacés lors du choc violent. Il a été renoncé à une opération et l'Espagnol a tenté de se rétablir par le repos et la physiothérapie.

Lors des tests de fin janvier à Jerez et Portimao, il a dû constater que même si son état s'améliorait de jour en jour, son corps devait d'abord se réhabituer aux sollicitations de la Panigale V4R.

Bautista a suivi son programme d'essais, mais d'autres ont fait les gros titres. Mardi, lors de la seule journée d'essais à Phillip Island, la situation était la même : Alors que Toprak Razgatlioglu (BMW), Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) et Andrea Iannone (Ducati) ont fait un feu d'artifice et se sont disputés l'ananas doré pour le meilleur temps des essais, Bautista a terminé septième avec 0,767 sec de retard.

Pirelli ne fournissant pas de pneus tendres en Australie, tous les pilotes étaient équipés des mêmes pneus durs de course. Mais tandis que certains partaient à la chasse aux temps avec de nouveaux pneus, d'autres préféraient bricoler les réglages de leurs machines.

"Le nouvel asphalte offre tellement d'adhérence qu'il est difficile de faire tourner la moto dans les virages", a expliqué Alvaro au petit groupe de journalistes à propos des conditions modifiées à Phillip Island. "En même temps, la moto réagit de manière très agressive lorsque l'adhérence diminue. C'est pourquoi nous avons vu un nombre disproportionné de highsiders. Je ne suis pas très content du nouvel asphalte, car même s'il offre beaucoup d'adhérence, celle-ci se rompt soudainement dans les virages, ce qui est incontrôlable. Je suppose que c'est parce que les pneus surchauffent dans certaines situations. Avec des temps au tour plus d'une seconde plus rapides que par le passé, je ne suis pas sûr que les pneus tiennent la distance normale d'une course".

Bautista est sur la même longueur d'onde que les responsables de BMW, bien que le pilote de 39 ans à la silhouette de jockey soit considéré comme celui qui murmure à l'oreille des pneus et que tous ses adversaires le considèrent comme l'un des plus proches favoris. "Avant le nouvel asphaltage avec moins d'adhérence, c'était plus facile pour moi", a-t-il constaté. "Je pouvais contrôler le degré de patinage de la roue arrière et le nombre de tours que je souhaitais en jouant sur l'accélérateur. Si je ne peux pas utiliser une roue arrière qui tourne dans la phase de roulis pour amorcer le mouvement de bascule de la moto, cela me complique la tâche, car la moto pousse constamment vers l'extérieur. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu un avantage à cause de cela. Mais il est clair que je ne peux pas rouler comme par le passé".

Physiquement, le vainqueur de 59 courses se sent bien après le test, "pour la première fois, j'ai pu rouler sans douleur. J'ai pu me concentrer sur le pilotage et donner à mon équipe des informations détaillées sur la moto. A Portimao, nous sommes allés dans la mauvaise direction avec les réglages. Ici, j'ai commencé avec une moto que je connais très bien et nous avons essayé de l'adapter à la piste".

Si les excellentes performances de son coéquipier Nicolo Bulega ne surprennent pas Bautista ("il est très talentueux, je l'attends devant"), il en va autrement d'Andrea Iannone : "Après de nombreuses années sans courir, personne ne savait ce qu'on pouvait attendre de lui. Par le passé, il a été très rapide et a toujours le même niveau. Son rythme est très bon, nous verrons ce qu'il en sera lors d'un week-end de course".