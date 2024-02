Bautista è d'accordo con BMW: "Aggressivo, incontrollabile".

Alvaro Bautista ha riportato una lesione al collo nella caduta durante i test Superbike del 1° novembre a Jerez: i dischi tra le vertebre C5, C6 e C7 si sono spostati nel duro impatto. Non è stata necessaria un'operazione e lo spagnolo ha cercato di recuperare con riposo e fisioterapia.

Durante i test di Jerez e Portimao alla fine di gennaio, si è reso conto che, sebbene si sentisse meglio ogni giorno, il suo corpo doveva ancora riabituarsi alle sollecitazioni della Panigale V4R.

Bautista ha completato il suo programma di test, ma altri hanno fatto notizia. La situazione è rimasta invariata nell'unica giornata di test a Phillip Island, martedì: Mentre Toprak Razgatlioglu (BMW), Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati) facevano i fuochi d'artificio e si contendevano l'ananas d'oro per il miglior tempo di prova, Bautista ha chiuso al settimo posto, con un ritardo di 0,767 secondi.

Poiché Pirelli non fornisce pneumatici morbidi in Australia, tutti i piloti hanno utilizzato le stesse gomme dure da gara. Tuttavia, mentre alcuni sono andati a caccia di tempi con i nuovi pneumatici, altri hanno preferito armeggiare con la messa a punto delle loro macchine.

"Il nuovo asfalto offre così tanta aderenza che girare la moto in curva è difficile", ha detto Alvaro a un piccolo gruppo di giornalisti sulle nuove condizioni di Phillip Island. "Allo stesso tempo, la moto reagisce in modo molto aggressivo quando si perde l'aderenza. Ecco perché abbiamo visto un numero sproporzionato di highsider. Non sono molto soddisfatto del nuovo asfalto, perché sebbene offra molta aderenza, si stacca improvvisamente in curva e non si riesce a controllarlo. Sospetto che questo sia dovuto al surriscaldamento degli pneumatici in certe situazioni. Con tempi sul giro più veloci di oltre un secondo rispetto al passato, non sono sicuro che le gomme dureranno per tutta la durata della gara".

Bautista fa eco ai sentimenti dei dirigenti BMW, anche se il 39enne con il fisico da fantino è considerato un esperto di pneumatici ed è uno dei favoriti per tutti gli avversari. "Prima del nuovo asfalto con meno grip, era più facile per me", ha detto. "Potevo controllare quanto la ruota posteriore girava e quanto volevo girare regolando la presa dell'acceleratore. Se non posso usare la ruota posteriore che gira nella fase di rollio per avviare il movimento di inclinazione della moto, allora diventa difficile per me perché la moto spinge costantemente verso l'esterno. Non ho la sensazione di aver perso un vantaggio per questo motivo. Ma è chiaro che non posso guidare come facevo in passato".

Dal punto di vista fisico, il 59 volte vincitore della gara si sente bene dopo il test: "Per la prima volta sono riuscito a guidare senza dolore. Ho potuto concentrarmi sulla guida e dare alla mia squadra informazioni dettagliate sulla moto. A Portimao siamo andati nella direzione sbagliata con la messa a punto. Qui ho iniziato con una moto che conosco molto bene e abbiamo cercato di adattarla alla pista".

Mentre le prestazioni eccezionali del suo compagno di squadra Nicolò Bulega non sono una sorpresa per Bautista ("ha molto talento, mi aspetto che sia davanti"), la situazione è diversa con Andrea Iannone: "Dopo molti anni senza gare, nessuno sapeva cosa aspettarsi da lui. Era molto veloce in passato e ha ancora lo stesso livello. Il suo passo è molto buono, vediamo come si presenta in un weekend di gara".