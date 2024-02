Bautista concorda com a BMW: "Agressivo, incontrolável"

O campeão mundial de Superbike, Alvaro Bautista, foi discreto durante os testes de inverno, com outros a fazerem as manchetes. No entanto, os seus rivais têm-no no seu radar para a abertura da época em Phillip Island, este fim de semana.

Álvaro Bautista sofreu uma lesão no pescoço no acidente que sofreu durante os testes de Superbike a 1 de novembro em Jerez. Os discos entre as vértebras C5, C6 e C7 deslocaram-se com o forte impacto. Não foi necessário efetuar uma operação e o espanhol tentou recuperar com repouso e fisioterapia.

Durante os testes em Jerez e Portimão no final de janeiro, Bautista apercebeu-se que, apesar de se sentir melhor a cada dia que passava, o seu corpo ainda tinha de se habituar às tensões e esforços de voltar a pilotar a Panigale V4R.

Bautista completou o seu programa de testes, mas outros fizeram as manchetes. A imagem foi a mesma no único dia de testes em Phillip Island na terça-feira: Enquanto Toprak Razgatlioglu (BMW), Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati) soltaram fogos de artifício e lutaram pelo abacaxi dourado pelo melhor tempo de teste, Bautista terminou em sétimo, 0,767 s atrás.

Como a Pirelli não fornece pneus macios na Austrália, todos os pilotos usaram os mesmos pneus duros de corrida. No entanto, enquanto alguns foram à caça de tempos com pneus novos, outros preferiram mexer na configuração das suas máquinas.

"O novo asfalto oferece tanta aderência que é difícil virar a moto nas curvas," disse Álvaro a um pequeno grupo de jornalistas sobre as condições alteradas em Phillip Island. "Ao mesmo tempo, a mota reage de forma muito agressiva quando se perde a aderência. É por isso que vimos um número desproporcionado de highsiders. Não estou muito contente com o novo asfalto, porque embora ofereça muita aderência, de repente parte-se nas curvas e não se consegue controlar. Suspeito que isto se deve ao facto de os pneus sobreaquecerem em determinadas situações. Com tempos de volta mais de um segundo mais rápidos do que no passado, não tenho a certeza se os pneus vão durar a distância normal da corrida."

Bautista concorda com os sentimentos dos directores da BMW, embora o homem de 39 anos com a figura de jóquei seja considerado um especialista em pneus e seja um dos favoritos para todos os adversários. "Antes do novo asfalto com menos aderência, era mais fácil para mim", disse ele. "Eu podia controlar o quanto a roda traseira girava e o quanto eu queria virar, ajustando a aderência do acelerador. Se não puder usar uma roda traseira a girar na fase de rolamento para iniciar o movimento de inclinação da mota, então torna-se difícil para mim porque a mota está constantemente a empurrar para fora. Não tenho a sensação de ter perdido uma vantagem por causa disso. Mas é claro que não posso andar como no passado".

Fisicamente, o 59 vezes vencedor da corrida sente-se bem após o teste: "Pela primeira vez, consegui correr sem dores. Consegui concentrar-me na condução e dar à minha equipa informações detalhadas sobre a moto. Em Portimão fomos na direção errada com a afinação. Aqui comecei com uma moto que conheço muito bem e tentámos adaptá-la à pista."

Enquanto as excelentes prestações do seu companheiro de equipa Nicolo Bulega não são surpresa para Bautista ("ele é muito talentoso, espero que esteja na frente"), a situação é diferente com Andrea Iannone: "Depois de muitos anos sem correr, ninguém sabia o que esperar dele. Ele foi muito rápido no passado e continua a ter o mesmo nível. O seu ritmo é muito bom, vamos ver como se comporta num fim de semana de corrida."