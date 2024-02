El estilo de conducción de Razgatlioglu: cuando una bendición se convierte en una maldición

Tom Sykes y Chaz Davies eran la medida de todas las cosas en los frenos durante su etapa en el Campeonato del Mundo de Superbike, Toprak Razgatlioglu ha elevado esta habilidad a nuevas cotas.

"Hasta ahora, yo era el más fuerte en los frenos en BMW", dijo Scott Redding a SPEEDWEEK.com durante las pruebas de invierno. "Dije que ese era el límite porque era mi límite. Por eso estaba muy emocionado cuando Toprak se unió a nosotros. Quería ver cómo lo afrontaría. Mucha gente decía que no sería capaz de decelerar la moto como lo había hecho hasta ahora. Yo respondí que lo conseguiría de alguna manera. Porque su forma de frenar es natural para él. Conduce así en su primera vuelta en la pista, es completamente normal para él. Ha subido el listón".

Razgatlioglu es casi invencible en circuitos con puntos de frenada duros, porque allí puede aprovechar al máximo sus puntos fuertes. El circuito del Gran Premio de Phillip Island es rápido y fluido, sólo hay dos curvas antes de las cuales los pilotos tienen que pisar a fondo el freno.

A pesar de ello, Toprak marcó el mejor tiempo en el test del martes con la BMW M1000RR y se quedó a 0,719 segundos del récord de la pole establecido por Sykes (BMW, 1:29.230 min) en 2020. El hecho de que la mejora sea tan significativa se debe principalmente al nuevo asfalto.

Sin embargo, el estilo de pilotaje de Razgatlioglu también tiene desventajas y repercute negativamente en la durabilidad de los neumáticos, un factor clave para el éxito en Phillip Island. "Bulega y Locatelli son muy rápidos y pilotan con mucha calma", comenta el 39 veces ganador de la carrera sobre el segundo y el tercer piloto más rápidos de la prueba. "Locatelli ya pilotó muy bien aquí el año pasado, mejor que yo. Como pilota con tanta calma, su moto funciona bien. Yo no puedo ir tranquilo, siempre voy un poco agresivo, es mi estilo. Esto también significa que me cuesta girar la moto. El giro de la Yamaha es normalmente muy bueno, pero ese no fue mi caso. Lo mismo me pasa con la BMW. Estoy intentando trabajar en mí mismo y adaptar mi estilo para este fin de semana. Espero que me funcione".