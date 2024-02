Le style de conduite de Razgatlioglu : quand la bénédiction devient malédiction

Tom Sykes et Chaz Davies étaient la référence en matière de freinage à l'époque où ils évoluaient dans le championnat du monde Superbike, Toprak Razgatlioglu a élevé ce savoir-faire à de nouvelles sphères.

"Jusqu'à présent, chez BMW, j'étais le plus fort sur les freins", a raconté Scott Redding à SPEEDWEEK.com lors des essais hivernaux. "J'ai dit que c'était la limite parce que c'était ma limite. J'étais donc très excité lorsque Toprak est venu nous voir. Je voulais voir comment il l'abordait. Beaucoup disaient qu'il ne pourrait pas ralentir la moto comme il l'avait fait jusqu'à présent. J'ai répondu qu'il y parviendrait d'une manière ou d'une autre. Parce que sa façon de freiner est naturelle pour lui. Il roule comme ça dès son premier tour en piste, c'est tout à fait normal pour lui. Il a placé la barre plus haut".

Sur les circuits où les points de freinage sont durs, Razgatlioglu est presque invincible, car c'est là qu'il peut exploiter pleinement sa force. Le circuit du Grand Prix de Phillip Island est rapide et fluide, et il n'y a que deux virages avant lesquels les pilotes doivent freiner brutalement.

Malgré cela, Toprak a assuré le meilleur temps lors du test de mardi avec la BMW M1000RR, en restant 0,719 sec en dessous du record de pole de Sykes (BMW, 1:29,230 min) datant de 2020. Si l'amélioration est aussi marquante, c'est avant tout grâce au nouvel asphalte.

Mais le style de conduite de Razgatlioglu comporte aussi des inconvénients et a un impact négatif sur la durabilité des pneus, un facteur clé de succès à Phillip Island. "Bulega et Locatelli sont très rapides et roulent très tranquillement", dit le vainqueur de 39 courses à propos des deuxième et troisième meilleurs temps du test. "Locatelli conduisait déjà très bien ici l'année dernière, mieux que moi. Comme il roule tranquillement, sa moto fonctionne bien. Je ne peux pas rouler tranquillement, je roule toujours de manière un peu agressive, c'est mon style. C'est aussi pour cela que j'ai du mal avec le virage de la moto. Le virage de la Yamaha est normalement très bon, mais ce n'était pas le cas pour moi. Avec la BMW, c'est pareil. J'essaie de travailler sur moi et d'adapter mon style pour ce week-end. J'espère que ça va marcher pour moi".