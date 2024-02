Stile di guida di Razgatlioglu: quando una benedizione diventa una maledizione

Tom Sykes e Chaz Davies erano la misura di tutto in frenata durante il loro periodo nel campionato mondiale Superbike, Toprak Razgatlioglu ha elevato questa abilità a nuove vette.

"Finora ero il più forte in frenata della BMW", ha dichiarato Scott Redding a SPEEDWEEK.com durante i test invernali. "Ho detto che quello era il limite perché era il mio limite. Ecco perché ero molto eccitato quando Toprak si è unito a noi. Volevo vedere come avrebbe affrontato la situazione. Molti dicevano che non sarebbe stato in grado di decelerare la moto come aveva fatto finora. Ho risposto che ci sarebbe riuscito in qualche modo. Perché il suo modo di frenare è naturale per lui. Al primo giro in pista guida così, è del tutto normale per lui. Ha alzato il livello".

Razgatlioglu è quasi invincibile sulle piste con punti di frenata difficili, perché può sfruttare appieno i suoi punti di forza. Il circuito del Gran Premio di Phillip Island è veloce e scorrevole, ci sono solo due curve prima delle quali i piloti devono frenare a fondo.

Nonostante ciò, Toprak ha ottenuto il miglior tempo nel test di martedì con la BMW M1000RR ed è rimasto 0,719 secondi sotto il record della pole stabilito da Sykes (BMW, 1:29.230 min) nel 2020. Il fatto che il miglioramento sia così significativo è dovuto principalmente al nuovo asfalto.

Tuttavia, lo stile di guida di Razgatlioglu presenta anche degli svantaggi e ha un impatto negativo sulla durata degli pneumatici, un fattore chiave per il successo a Phillip Island. "Bulega e Locatelli sono molto veloci e guidano con molta calma", dice il 39 volte vincitore della gara a proposito del secondo e terzo pilota più veloce del test. "Locatelli ha già corso molto bene qui l'anno scorso, meglio di me. Poiché guida in modo così tranquillo, la sua moto funziona bene. Io non riesco a guidare con calma, sono sempre un po' aggressivo, è il mio stile. Questo significa anche che faccio fatica a girare la moto. La sterzata della Yamaha è normalmente molto buona, ma non è stato così per me. Lo stesso vale per la BMW. Sto cercando di lavorare su me stesso e di adattare il mio stile per questo fine settimana. Speriamo che vada bene per me".