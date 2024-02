O estilo de condução de Razgatlioglu: quando uma bênção se torna uma maldição

Toprak Razgatlioglu adora pontos de travagem difíceis e pistas de pára-arranca - o rápido Circuito de Phillip Island é o oposto. Como é que o recém-chegado da BMW se está a preparar para a abertura do Campeonato do Mundo de Superbike.

Tom Sykes e Chaz Davies eram a medida de todas as coisas nos travões durante o seu tempo no Campeonato do Mundo de Superbike, Toprak Razgatlioglu elevou esta habilidade a novos patamares.

"Até agora, eu era o mais forte nos travões da BMW", disse Scott Redding à SPEEDWEEK.com durante os testes de inverno. "Eu disse que esse era o limite porque era o meu limite. É por isso que fiquei muito entusiasmado quando Toprak se juntou a nós. Queria ver como é que ele ia lidar com isto. Muitas pessoas disseram que ele não seria capaz de desacelerar a mota como tinha feito até agora. Eu respondi que ele iria conseguir fazê-lo de alguma forma. Porque a sua forma de travar é natural para ele. Ele anda assim na sua primeira volta à pista, é completamente normal para ele. Ele elevou a fasquia".

Razgatlioglu é quase invencível em pistas com pontos de travagem difíceis porque pode utilizar plenamente os seus pontos fortes. O Circuito do Grande Prémio de Phillip Island é rápido e fluido, existindo apenas duas curvas antes das quais os pilotos têm de travar a fundo.

Apesar disso, Toprak estabeleceu o tempo mais rápido no teste de terça-feira com a BMW M1000RR e manteve-se 0,719 segundos abaixo do recorde da pole estabelecido por Sykes (BMW, 1:29,230 min) em 2020. O facto de a melhoria ser tão significativa deve-se principalmente ao novo asfalto.

No entanto, o estilo de pilotagem de Razgatlioglu também tem desvantagens e tem um impacto negativo na durabilidade dos pneus - um fator chave para o sucesso em Phillip Island. "Bulega e Locatelli são muito rápidos e andam com muita calma", diz o 39 vezes vencedor de corridas sobre o segundo e terceiro pilotos mais rápidos do teste. "Locatelli já rodou muito bem aqui no ano passado, melhor do que eu. Por andar tão calmo, a mota dele funciona bem. Eu não consigo andar calmamente, ando sempre um pouco agressivo, é o meu estilo. Isto também significa que tenho dificuldades com a viragem da mota. A viragem da Yamaha é normalmente muito boa, mas não foi esse o meu caso. O mesmo acontece com a BMW. Estou a tentar trabalhar em mim e adaptar o meu estilo para este fim de semana. Espero que tudo corra bem para mim."