Australie : Kawasaki plaide pour une durée de course complète

Pour Kawasaki, 2024 marque le début d'une nouvelle ère, la première saison sans le sextuple champion du monde Jonathan Rea qui, même lors de sa pire année chez les Verts, nous parlons de 2023, a remporté une victoire et décroché 18 podiums. Le rôle de leader de l'équipe est désormais tenu par Alex Lowes, qui n'a décroché qu'un seul podium l'an dernier.

L'Anglais garde néanmoins un bon souvenir du circuit de Phillip Island. C'est ici qu'il a remporté sa seule victoire en Kawasaki en 2020. Lors du test préliminaire de mardi, le pilote de 33 ans s'est préparé de manière conséquente à l'ouverture de la saison à venir et a réglé sa ZX-10RR sur la distance complète de la course, ce qui était le point de mire de Kawasaki lors de tous les tests hivernaux. En 1:29,211 min, Lowes a réalisé le cinquième meilleur temps au tour lors de ce test d'une journée.

"Le test s'est bien passé. Le nouveau revêtement est vraiment rapide, ce qui fait que l'on a l'impression d'être sur une autre piste", a décrit Lowes. "Nous avons vraiment travaillé dur pour rendre les pneus usagés durables et il sera intéressant de voir ce que font les organisateurs. Pour moi, les pneus étaient corrects, même après 18-19 tours. Mais certaines personnes ont déjà des problèmes après six ou sept tours. J'ai utilisé le SC2 à l'avant et j'ai essayé de faire en sorte que la moto fonctionne bien sur la plus longue distance".

Lors des essais, on a vu un nombre inhabituel de highsiders, ce que le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati) a attribué à la surchauffe des pneus. Pour Lowes, ce serait un revers si les courses étaient raccourcies ou si un changement de pneus était imposé.

"Donc, si nous faisons un arrêt au stand, une partie de notre travail ne sera pas pertinente", a grommelé le pilote Kawasaki. "La moto se sentait bien sur la piste et elle a tellement d'adhérence que vous avez le coude sur le sol à chaque virage. J'estime qu'elle est environ 1,5 seconde plus rapide par tour que par le passé. Les temps au tour de 15 pilotes sont extrêmement proches les uns des autres. Si nous avons une course plus courte, les gars qui ont beaucoup de puissance et plus de vitesse de pointe n'auront pas besoin de faire autant attention à leurs pneus. Nous allons attendre et voir".

Le technicien en chef Pere Riba est d'accord avec Lowes. "Peut-être que la décision sera prise de faire une course flag-to-flag. Une course de 22 tours ou de 10 tours est très différente en termes de réglages", a déclaré l'Espagnol. "Mais notre test a été très positif. Alex était très fort et il n'a pas fait d'erreurs. Il est heureux avec la moto, compétitif et constant en pneus de course".