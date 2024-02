Australia: Kawasaki a favore della distanza di gara completa

Dopo il test di Phillip Island, la Kawasaki si sente ben posizionata per il primo incontro del Campionato Mondiale Superbike 2024, a patto che le gare non vengano accorciate o che venga reso obbligatorio il pit stop per il cambio gomme.

Nel 2024 inizia una nuova era per la Kawasaki: la prima stagione senza il sei volte campione del mondo Jonathan Rea, che anche nel suo anno peggiore con la squadra verde - stiamo parlando del 2023 - ha ottenuto una vittoria e 18 podi. Il ruolo di caposquadra è ora ricoperto da Alex Lowes, che lo scorso anno ha ottenuto un solo podio.

Tuttavia, l'inglese ha un bel ricordo del circuito di Phillip Island. Qui ha ottenuto la sua unica vittoria con la Kawasaki nel 2020. Nel test pre-stagionale di martedì, il 33enne si è preparato in modo coerente per l'imminente apertura della stagione e ha messo a punto la sua ZX-10RR per l'intera distanza di gara, che era l'obiettivo di Kawasaki in tutti i test invernali. Lowes ha ottenuto il quinto miglior tempo sul giro in 1:29.211 minuti durante il test di un giorno.

"Il test è andato bene. La nuova superficie è molto veloce, quindi sembra una pista diversa", ha detto Lowes. "Abbiamo lavorato molto duramente per rendere duraturi gli pneumatici usati e sarà interessante vedere cosa faranno gli organizzatori. Per me le gomme andavano bene, anche dopo 18-19 giri. Ma alcuni hanno avuto problemi dopo sei o sette giri. Ho usato la SC2 sull'anteriore e ho cercato di far funzionare bene la moto sulla distanza più lunga".

Il test ha visto un numero insolitamente alto di highsider, che il campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) ha attribuito al surriscaldamento delle gomme. Per Lowes, se le gare venissero accorciate o se il cambio gomme fosse obbligatorio, sarebbe un danno.

"Se dovessimo fare una sosta ai box, una parte del nostro lavoro non sarebbe più rilevante", ha brontolato il pilota della Kawasaki. "La moto si sentiva bene in pista e ha così tanta aderenza che in ogni curva si poggia il gomito a terra. Credo che sia più veloce di circa 1,5 secondi al giro rispetto al passato. I tempi sul giro dei 15 piloti sono estremamente vicini. Se la gara sarà più breve, i piloti che hanno molta potenza e una maggiore velocità massima non dovranno prestare molta attenzione agli pneumatici. Aspettiamo e vediamo".

Il capo tecnico Pere Riba è d'accordo con Lowes. "Forse si deciderà di fare una gara flag-to-flag. Una gara su 22 giri o su dieci giri è una grande differenza in termini di set-up", ha detto lo spagnolo. "Ma il nostro test è stato molto positivo. Alex è stato molto forte e non ha commesso errori. È contento della moto, è competitivo e costante con le gomme da gara".