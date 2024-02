Austrália: Kawasaki a favor da distância total da corrida

Após o teste de Phillip Island, a Kawasaki sente-se bem posicionada para a primeira reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 - desde que as corridas não sejam encurtadas ou que seja obrigatória uma paragem nas boxes para mudar os pneus.

Uma nova era começa para a Kawasaki em 2024 - a primeira temporada sem o hexacampeão mundial Jonathan Rea, que mesmo no seu pior ano com a equipa verde - estamos a falar de 2023 - conseguiu uma vitória e 18 pódios. O papel de chefe de equipa é agora ocupado por Alex Lowes, que só conseguiu um pódio no ano passado.

No entanto, o inglês tem boas recordações do Circuito de Phillip Island. Ele conquistou sua única vitória da Kawasaki aqui em 2020. No teste de pré-temporada na terça-feira, o piloto de 33 anos preparou-se de forma consistente para a abertura da próxima temporada e ajustou a sua ZX-10RR para a distância total da corrida, que foi o foco da Kawasaki em todos os testes de inverno. Lowes estabeleceu o quinto melhor tempo de volta de 1:29.211 minutos durante o teste de um dia.

"O teste foi bom. A nova superfície é muito rápida, por isso parece uma pista diferente", disse Lowes. "Temos trabalhado arduamente para tornar os pneus usados duráveis e será interessante ver o que os organizadores fazem. Para mim, os pneus estavam bons, mesmo depois de 18-19 voltas. Mas algumas pessoas têm problemas ao fim de seis ou sete voltas. Utilizei o SC2 na frente e tentei fazer com que a mota funcionasse bem durante a distância mais longa."

O teste registou um número invulgarmente elevado de desistências, que o Campeão do Mundo Alvaro Bautista (Ducati) atribuiu ao sobreaquecimento dos pneus. Para Lowes, seria um revés se as corridas fossem encurtadas ou se uma troca de pneus fosse obrigatória.

"Se tivermos de fazer uma paragem nas boxes, algum do nosso trabalho deixará de ser relevante", resmungou o piloto da Kawasaki. "A mota sentiu-se bem na pista e tem tanta aderência que temos o cotovelo no chão em todas as curvas. Calculo que seja cerca de 1,5 segundos mais rápida por volta do que no passado. Os tempos por volta dos 15 pilotos estão extremamente próximos. Se tivermos uma corrida mais curta, os pilotos com muita potência e mais velocidade máxima não terão de prestar tanta atenção aos pneus. Vamos esperar para ver".

O chefe técnico Pere Riba concorda com Lowes. "Talvez seja tomada a decisão de fazer uma corrida com bandeira a bandeira. Uma corrida de 22 voltas ou de dez voltas é uma grande diferença em termos de configuração", disse o espanhol. "Mas o nosso teste foi muito positivo. O Alex esteve muito forte e não cometeu erros. Ele está contente com a moto, competitivo e consistente com os pneus de corrida."