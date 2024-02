BMW aún tiene dos ases en la manga para Phillip Island

En BMW, Toprak Razgatlioglu destacó con el mejor tiempo en el test de Phillip Island, mientras que Scott Redding (8º) también brilló con un tiempo competitivo. Por el contrario, Michael van der Mark (14º) y Garrett Gerloff (18º), que suelen tener sus puntos fuertes en carrera, se mostraron aparentemente flojos.

El circuito de Phillip Island fue reasfaltado en diciembre. La capa superficial ofrece mucho agarre, pero somete a los neumáticos a un gran esfuerzo. Muchos pilotos se quejaron del desgaste prematuro de los neumáticos. Razgatlioglu también dijo que el neumático trasero quedó destrozado después de diez vueltas. Pilotos como van der Mark y Gerloff, que cuidan mejor sus neumáticos, tendrán ventaja si no hay una carrera de bandera a bandera.

El holandés ha tenido dos temporadas difíciles en Superbike, con lesiones graves y prolongadas. Si el Campeón del Mundo de Supersport de 2014 se libra de nuevos contratiempos en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, será un firme aspirante, incluso para la carrera inaugural de la temporada. Después de todo, subió dos veces al podio en 2016, algo que ya era difícil entonces con Honda.

"La nueva superficie ofrece mucho agarre y también sentimos que la moto ha mejorado significativamente. Nos hemos centrado sobre todo en trabajar en la base de la moto, que es muy buena", comenta el piloto del ROKiT sobre el test. "Y luego, en Phillip Island, todo gira en torno a la vida útil de los neumáticos. Así que intentamos encontrar una solución para que el neumático fuera más duradero. No es fácil, pero estamos trabajando en ello. Al final del día he intentado atacar para conseguir un tiempo rápido, pero he tenido una bandera roja en mi vuelta. La posición final en la clasificación no es la que queremos, pero hemos hecho una buena vuelta. Así que estoy deseando que llegue el fin de semana de la carrera. Creo que estamos bastante fuertes. Como he dicho, se trata de gestionar los neumáticos y eso es lo que tenemos que hacer".

Gerloff fue el mejor piloto BMW en la clasificación general del Campeonato del Mundo de Superbike 2023. En la segunda mitad de la temporada, el estadounidense mostró una notable remontada en el último tercio de carrera. El piloto de Bonovo action se mostró infravalorado en la prueba.

"Tuvimos algunos problemas técnicos que nos costaron mucho tiempo y no pudimos realizar el test como habíamos planeado. Es frustrante tener que sentarse en boxes mientras los demás dan vueltas", se lamentó el piloto de 28 años. "Ahora tenemos unos días más para trabajar y prepararnos y entonces estaremos listos para empezar la temporada. Hemos visto que la M1000RR puede ser rápida aquí y eso me hace confiar en que podemos volver más fuertes el viernes cuando abramos el fin de semana con la FP1."