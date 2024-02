BMW a encore deux atouts dans sa manche pour Phillip Island

Chez BMW, Toprak Razgatlioglu s'est distingué lors du test de Phillip Island en signant le meilleur temps, tandis que Scott Redding (8e) a également brillé avec un temps au tour compétitif. En revanche, Michael van der Mark (14e) et Garrett Gerloff (18e), dont les points forts se situent habituellement dans les réglages de course, ont semblé faibles.

Le circuit de Phillip Island a été réasphalté en décembre. La couche de roulement offre une adhérence extrêmement élevée, mais sollicite fortement les pneus. De nombreux pilotes se sont plaints d'une usure précoce. Razgatlioglu a également évoqué la destruction de son pneu arrière au bout de dix tours. Des pilotes comme van der Mark et Gerloff, qui ménagent mieux leurs pneus, auront un avantage, à condition qu'il n'y ait pas de course flag-to-flag.

Le Néerlandais a connu deux saisons difficiles en Superbike, avec des blessures graves et prolongées. Si le champion du monde Supersport 2014 est épargné par de nouveaux revers dans le championnat du monde Superbike 2024, on peut le considérer comme fort, même pour le début de la saison. Car en 2016, il a décroché deux podiums, ce qui était déjà difficile à l'époque avec Honda.

"La nouvelle surface offre beaucoup de grip et nous sentons aussi que la moto s'est nettement améliorée. Notre priorité a été de travailler sur la base de la moto, qui est très bonne", a raconté le pilote ROKiT à propos du test. "Et puis, à Phillip Island, il s'agit surtout de la durée de vie des pneus. Nous avons donc essayé de trouver une solution pour rendre le pneu plus durable. Ce n'est pas facile, mais nous y travaillons. En fin de journée, j'ai essayé de faire une attaque pour un temps rapide, mais j'ai eu un drapeau rouge dans mon tour. La position finale au classement n'est pas là où nous voulons être - mais nous étions sur un bon tour. J'ai donc hâte d'être au week-end de course. Je pense que nous sommes assez forts. Comme je l'ai dit, il s'agit de gérer les pneus, et c'est ce que nous devons faire".

Gerloff a été le meilleur pilote BMW au classement général du championnat du monde Superbike 2023. L'Américain a ainsi réalisé des remontées remarquables dans le dernier tiers de la course au cours de la deuxième moitié de la saison. Lors des essais, le pilote de Bonovo action a été sous-estimé.

"Nous avons eu quelques problèmes techniques qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et nous n'avons pas pu effectuer le test comme nous l'avions prévu. C'est frustrant de devoir rester dans le box pendant que les autres font leurs tours", a gémi le pilote de 28 ans. "Maintenant, il nous reste quelques jours pour travailler et nous préparer, et nous serons prêts à commencer la saison. Nous avons vu que la M1000RR peut être rapide ici, et cela me rend confiant dans notre capacité à revenir plus fort vendredi, lorsque nous ouvrirons le week-end avec la FP1".