BMW ha ancora due assi nella manica per Phillip Island

Le speranze di BMW per l'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island sono affidate a Toprak Razgatlioglu, ma anche i suoi colleghi Michael vd Mark e Garrett Gerloff non vanno sottovalutati.

In casa BMW, Toprak Razgatlioglu si è distinto con il miglior tempo nel test di Phillip Island, mentre anche Scott Redding (8°) ha brillato con un tempo sul giro competitivo. Al contrario, Michael van der Mark (14°) e Garrett Gerloff (18°), che di solito hanno i loro punti di forza in assetto da gara, sono stati apparentemente deboli.

Il circuito di Phillip Island è stato riasfaltato a dicembre. Lo strato superficiale offre molta aderenza, ma mette a dura prova gli pneumatici. Molti piloti hanno lamentato un'usura precoce degli pneumatici. Razgatlioglu ha anche detto che il pneumatico posteriore si è distrutto dopo dieci giri. Piloti come van der Mark e Gerloff, che curano meglio i loro pneumatici, saranno avvantaggiati se non ci sarà una gara flag-to-flag.

L'olandese ha avuto due stagioni difficili in Superbike con gravi e lunghi infortuni. Se il campione del mondo Supersport 2014 sarà risparmiato da ulteriori contrattempi nel campionato mondiale Superbike 2024, sarà un forte concorrente, anche per l'apertura della stagione. Dopo tutto, ha conquistato due podi nel 2016, già allora difficile con la Honda.

"La nuova superficie offre molta aderenza e riteniamo che la moto sia migliorata in modo significativo. Il nostro obiettivo principale è stato quello di lavorare sulla base della moto, che è molto buona", ha detto il pilota ROKiT a proposito del test. "E poi a Phillip Island è tutta una questione di durata degli pneumatici. Abbiamo quindi cercato di trovare una soluzione per rendere il pneumatico più duraturo. Non è facile, ma ci stiamo lavorando. Alla fine della giornata ho cercato di attaccare per ottenere un tempo veloce, ma ho avuto una bandiera rossa nel mio giro. La posizione finale in classifica non è quella che vorremmo, ma abbiamo fatto un buon giro. Non vedo l'ora che arrivi il weekend di gara. Penso che siamo abbastanza forti. Come ho detto, si tratta di gestire le gomme ed è quello che dobbiamo fare".

Gerloff è stato il miglior pilota BMW nella classifica generale del Campionato Mondiale Superbike 2023. Nella seconda parte della stagione, lo statunitense ha mostrato alcuni notevoli recuperi nell'ultimo terzo di gara. Il pilota dell'azione Bonovo è stato sottovalutato durante il test.

"Abbiamo avuto alcuni problemi tecnici che ci sono costati molto tempo e non siamo riusciti a svolgere il test come avevamo previsto. È frustrante doversi sedere ai box mentre gli altri fanno i loro giri", si è lamentato il 28enne. "Ora abbiamo ancora qualche giorno per lavorare e prepararci e poi saremo pronti per iniziare la stagione. Abbiamo visto che la M1000RR può essere veloce qui e questo mi rende fiducioso che potremo tornare più forti venerdì, quando apriremo il weekend con le FP1".