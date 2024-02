A BMW ainda tem dois ases na manga para Phillip Island

As esperanças da BMW para a abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, em Phillip Island, estão depositadas em Toprak Razgatlioglu, mas os seus colegas de marca Michael vd Mark e Garrett Gerloff também não devem ser subestimados.

Na BMW, Toprak Razgatlioglu destacou-se com o melhor tempo no teste de Phillip Island, enquanto Scott Redding (8º) também brilhou com um tempo de volta competitivo. Em contraste, Michael van der Mark (14º) e Garrett Gerloff (18º), que normalmente têm os seus pontos fortes em corrida, foram aparentemente fracos.

O Circuito de Phillip Island foi repavimentado em dezembro. A camada de superfície oferece muita aderência, mas coloca muita pressão sobre os pneus. Muitos pilotos queixaram-se do desgaste precoce dos pneus. Razgatlioglu também disse que o pneu traseiro ficou destruído após dez voltas. Pilotos como van der Mark e Gerloff, que cuidam melhor dos seus pneus, terão uma vantagem se não houver uma corrida com bandeira a bandeira.

O holandês teve duas épocas difíceis nas Superbike, com lesões graves e prolongadas. Se o Campeão do Mundo de Supersport de 2014 for poupado a mais contratempos no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, será um forte candidato, incluindo para a abertura da época. Afinal, ele conquistou dois pódios em 2016, o que já era difícil na época com a Honda.

"A nova superfície oferece muita aderência e também sentimos que a moto melhorou significativamente. O nosso foco principal foi trabalhar na base da moto, que é muito boa", disse o piloto da ROKiT sobre o teste. "E depois, em Phillip Island, é tudo uma questão de vida útil dos pneus. Por isso, tentámos encontrar uma solução para tornar o pneu mais durável. Não é fácil, mas estamos a trabalhar nisso. No final do dia, tentei fazer um tempo rápido, mas tive uma bandeira vermelha na minha volta. A posição final na classificação não é onde queremos estar - mas estávamos numa boa volta. Por isso, estou ansioso pelo fim de semana de corrida. Penso que estamos muito fortes. Como disse, é uma questão de gerir os pneus e é isso que temos de fazer."

Gerloff foi o melhor piloto da BMW na classificação geral do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Na segunda metade da temporada, o norte-americano mostrou algumas recuperações notáveis no terço final da corrida. O piloto da Bonovo Action foi subestimado no teste.

"Tivemos alguns problemas técnicos que nos custaram muito tempo e não pudemos realizar o teste como tínhamos planeado. É frustrante quando temos de ficar nas boxes enquanto os outros estão a fazer as suas voltas", lamentou o piloto de 28 anos. "Agora temos mais alguns dias para trabalhar e prepararmo-nos e depois estamos prontos para começar a época. Vimos que a M1000RR pode ser rápida aqui e isso deixa-me confiante de que podemos voltar mais fortes na sexta-feira, quando abrirmos o fim de semana com o FP1."