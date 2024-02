Danilo Petrucci (12º/Ducati) ha dado 20 vueltas seguidas

Muchos pilotos de Superbike se quejaron del enorme desgaste de los neumáticos tras el test de Phillip Island, pero no todos. Danilo Petrucci, del equipo Ducati Barni Racing, realizó una simulación de carrera sin problemas.

Se espera que el jueves se tome una decisión sobre si se correrá el número completo de vueltas en las carreras principales del inicio de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Superbikes. El motivo es el nuevo y agresivo asfalto del circuito de Phillip Island, que ya es duro con los neumáticos. Sería posible una reducción de algunas vueltas o una parada obligatoria en boxes a mitad de carrera.

Para los promotores de las superbikes y para Pirelli, se trata de un difícil compromiso entre seguridad y equidad. Porque también hay participantes que están preparados para la distancia prevista de 22 vueltas. Danilo Petrucci es uno de estos pilotos. "Hemos trabajado mucho, y por la tarde hemos encontrado una solución que ha dado sus frutos", informó el piloto de Ducati. "He marcado un buen tiempo al principio de una simulación de carrera a 20 vueltas, lo que me da mucha confianza para la carrera".

Petrucci marcó el duodécimo mejor tiempo de la prueba con 1:29.468 minutos. En su tanda larga, su vuelta más rápida fue de 1:29.647 min, y la más lenta de 1:31.557 min.

El ex piloto de MotoGP tampoco podrá beneficiarse este año de los neumáticos superblandos, ya que Pirelli ha retirado para Phillip Island el neumático SCQ de calificación y el SCX de carrera. Pirelli proporcionará el neumático SC0 para la Superpole. "Desgraciadamente, la clasificación final no refleja los valores reales, porque cuando ponemos el neumático de calificación, no podemos aprovecharlo y retrocedemos. Hay mucho agarre en el nuevo asfalto. La parte trasera empuja en las frenadas, la moto va recta", explicó Petrucci. "Estamos pensando en algunos pequeños cambios de puesta a punto y todavía necesito cambiar algo en mi estilo de pilotaje para ser rápido. Fuimos rápidos, pero también necesitas una posición delantera en parrilla".