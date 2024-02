Danilo Petrucci (12e/Ducati) a bouclé 20 tours d'affilée

On s'attend à ce qu'une décision soit prise d'ici jeudi pour savoir si le nombre total de tours sera effectué dans les courses principales lors de l'ouverture de la saison 2024 du championnat du monde de Superbike. La raison en est le nouvel asphalte agressif du circuit de Phillip Island, qui met déjà les pneus à rude épreuve. Une réduction de quelques tours ou un arrêt au stand obligatoire à mi-parcours seraient possibles.

Pour les promoteurs du Superbike et Pirelli, il s'agit d'un arbitrage difficile entre sécurité et équité. Car il y a aussi des participants qui s'adaptent à la distance prévue de 22 tours. Danilo Petrucci fait partie de ces pilotes. "Nous avons beaucoup travaillé et l'après-midi, nous avons trouvé une solution qui a porté ses fruits", a rapporté le pilote Ducati. "Au début d'une simulation de course de 20 tours, j'ai réalisé un bon temps ; cela me donne une grande confiance pour la course".

Lors des essais, Petrucci a réalisé le douzième meilleur temps en 1:29,468 min. Lors de son long run, son tour le plus rapide a été de 1:29,647 min et son tour le plus lent de 1:31,557 min !

Cette année encore, l'ancien pilote de MotoGP ne peut tirer aucun avantage des pneus super tendres, le pneu de qualification SCQ et le pneu de course SCX ayant été écartés par Pirelli pour Phillip Island. Pour la Superpole, Pirelli met à disposition le SC0. "Malheureusement, le classement final ne reflète pas les vraies valeurs, car lorsque nous mettons le pneu de qualification, nous ne pouvons pas l'exploiter et nous glissons en arrière. Sur le nouvel asphalte, il y a beaucoup d'adhérence. L'arrière pousse au freinage, la moto va tout droit", a expliqué Petrucci. "Nous réfléchissons à quelques petites modifications de réglages et je dois encore changer quelque chose dans mon style de pilotage pour être rapide avec. Nous avons été rapides, mais il faut aussi une place devant sur la grille de départ".