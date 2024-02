Danilo Petrucci (12°/Ducati) ha percorso 20 giri di fila

Entro giovedì si deciderà se il numero completo di giri verrà eseguito nelle gare principali dell'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike. Il motivo è il nuovo e aggressivo asfalto del circuito di Phillip Island, già duro per i pneumatici. Sarebbe possibile una riduzione di qualche giro o un pit stop obbligatorio a metà gara.

Per i promotori della superbike e per Pirelli si tratta di un difficile compromesso tra sicurezza ed equità. Perché ci sono anche partecipanti che sono preparati per la distanza prevista di 22 giri. Danilo Petrucci è uno di questi piloti. "Abbiamo lavorato molto e nel pomeriggio abbiamo trovato una soluzione che ha dato i suoi frutti", ha riferito il pilota della Ducati. "Ho fatto un buon tempo all'inizio di una simulazione di gara di 20 giri, il che mi dà grande fiducia per la gara".

Petrucci ha ottenuto il dodicesimo tempo nel test con 1:29.468 minuti. Nel long run, il suo giro più veloce è stato di 1:29.647 minuti, il più lento di 1:31.557 minuti!

L'ex pilota della MotoGP quest'anno non potrà sfruttare le gomme supersoft: la SCQ da qualifica e la SCX da gara sono state ritirate dalla Pirelli per Phillip Island. Pirelli fornirà il pneumatico SC0 per la Superpole. "Purtroppo la classifica finale non riflette i veri valori, perché quando montiamo il pneumatico da qualifica non riusciamo a sfruttarlo e scivoliamo indietro. C'è molta aderenza sul nuovo asfalto. Il posteriore spinge in frenata, la moto va dritta", ha spiegato Petrucci. "Stiamo pensando a qualche piccola modifica di assetto e devo ancora cambiare qualcosa nel mio stile di guida per essere veloce. Siamo stati veloci, ma serve anche una posizione in griglia".