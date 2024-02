Danilo Petrucci (12º/Ducati) efectuou 20 voltas seguidas

Muitos pilotos de Superbike queixaram-se do enorme desgaste dos pneus após o teste de Phillip Island, mas nem todos. Danilo Petrucci, da equipa Barni Racing da Ducati, fez uma simulação de corrida sem quaisquer problemas.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Espera-se que seja tomada uma decisão até quinta-feira sobre se o número total de voltas será efectuado nas corridas principais na abertura da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. A razão para tal é o novo e agressivo asfalto do Circuito de Phillip Island, que já é duro para os pneus. Seria possível uma redução de algumas voltas ou uma paragem obrigatória nas boxes a meio da corrida.

Para os promotores das superbikes e para a Pirelli, trata-se de um compromisso difícil entre segurança e equidade. Porque também há participantes que estão preparados para a distância planeada de 22 voltas. Danilo Petrucci é um desses pilotos. "Trabalhámos muito e, à tarde, encontrámos uma solução que compensou", relatou o piloto da Ducati. "Fiz um bom tempo no início de uma simulação de corrida de 20 voltas, o que me dá muita confiança para a corrida."

Petrucci estabeleceu o décimo segundo tempo mais rápido do teste com 1:29.468 minutos. Na sua longa corrida, a sua volta mais rápida foi de 1:29,647 minutos e a mais lenta de 1:31,557 minutos!

O antigo piloto de MotoGP também não pode tirar partido dos pneus supermacios este ano, com o pneu de qualificação SCQ e o pneu de corrida SCX a terem sido retirados pela Pirelli para Phillip Island. A Pirelli vai fornecer o pneu SC0 para a Superpole. "Infelizmente, a classificação final não reflecte os verdadeiros valores, porque quando colocamos o pneu de qualificação, não o conseguimos utilizar e acabamos por recuar. O novo asfalto tem muita aderência. A traseira empurra na travagem, a moto vai a direito", explicou Petrucci. "Estamos a pensar em algumas pequenas alterações de configuração e ainda preciso de mudar algo no meu estilo de pilotagem para ser rápido. Fomos rápidos, mas também é preciso uma posição na frente da grelha."