Le cauchemar sans fin de Honda - et aucune rédemption en vue

Honda a homologué une nouvelle Fireblade pour le championnat du monde de Superbike 2024 - et continue de se débattre au milieu de nulle part. Le pilote d'usine Xavi Vierge a parlé ouvertement à SPEEDWEEK.com des problèmes et du potentiel de la moto.

Après la grandiose saison 2002, au cours de laquelle Colin Edwards a conquis le cinquième titre mondial de Superbike pour Honda dans un duel épique contre Troy Bayliss et Ducati, le plus grand constructeur de motos s'est retiré du championnat proche de la série côté usine en raison de divergences d'opinion avec le promoteur Flammini.

De 2004 à fin 2018, l'équipe néerlandaise Ten-Kate s'est occupée de la présence de Honda en Superbike et a été sacrée championne en 2007 avec James Toseland pour la dernière fois à ce jour. Jusqu'à la saison 2016, Honda remportait chaque année des courses et ses pilotes montaient régulièrement sur le podium.

En 2017, la CBR1000RR Fireblade SP2, alors nouvelle, est arrivée et Honda Motor Europe s'est davantage impliqué. Des difficultés sont apparues avec l'électronique Cosworth et le déploiement de puissance du moteur. Au lieu d'aider Ten Kate dans le développement, il y a eu beaucoup de conflits de compétences avec Honda. De nombreuses paroles chaleureuses et promesses sont certes venues du Japon, mais aucun apport technique décisif n'a eu lieu.

En 2017, Nicky Hayden a perdu la vie dans un accident de vélo de course en Italie, Stefan Bradl s'est enfui après une saison décevante et est devenu pilote d'essai MotoGP pour Honda.

En 2018, Honda a complètement sombré avec Leon Camier et Jake Gagne : La 4e place de Camier lors de la deuxième épreuve à Buriram a été le meilleur résultat de la saison, aucun podium n'a été décroché, comme l'année précédente. Au classement général du championnat du monde, les deux pilotes ont échoué aux 12e et 17e positions.

"2017 a été un désastre à cause de plusieurs choses", se souvient le team manager de l'époque, Ronald ten Kate. "Pendant les essais hivernaux précédant la saison 2018, nous étions constamment dans le top 5 avec Leon Camier. Lors des deux premiers événements en Australie et en Thaïlande, nous étions proches du podium, puis nous avons dû passer à l'électronique de Magneti Marelli, ce qui est une blague en soi. Quelqu'un chez Honda était très sûr que Magneti Marelli serait l'équipementier électronique exclusif pour 2019, nous avons donc dû changer".

Honda a continué sur sa lancée avec Magneti Marelli, même lorsqu'il était clair depuis longtemps que l'électronique Cosworth fonctionnait mieux que le nouveau système. Et qu'il n'y aurait pas de système électronique unique pour le championnat du monde Superbike.

Après la saison 2018, non seulement le sponsor principal Red Bull a disparu, mais Honda a également retiré sa confiance à Ten Kate. Pourtant, il était évident depuis 2017 que Honda aurait été en bien plus mauvaise posture sans l'engagement des Néerlandais.

Honda s'est engagée sur une mauvaise voie avec la Fireblade de l'époque, et malgré plusieurs nouveaux modèles depuis, la bonne voie n'a pas été trouvée.

Lors de la saison de transition 2019, c'est le team Moriwaki Althea, dépassé par les événements, qui s'est occupé de l'engagement de Honda. Depuis 2020, il existe à nouveau un team officiel de la Honda Racing Corporation, responsable de toutes les apparitions d'usine du constructeur japonais.

La nouvelle moto, la première Fireblade avec trois R, devait marquer un tournant. Mais même le grandiose Alvaro Bautista, 16 fois vainqueur de la saison 2019 sur la nouvelle Ducati Panigale V4R de l'époque, n'a obtenu que trois troisièmes places lors de ses deux années Honda en 2020 et 2021. Iker Lecuona (Assen 2022) et Xavi Vierge (Mandalika 2023) ont ajouté deux autres troisièmes places à ces maigres statistiques.

La dernière victoire de Honda remonte à Nicky Hayden sous la pluie à Sepang en 2016. Sur le sec, le dernier triomphe remonte à Jonathan Rea à Portimao en 2014, il y a dix ans !

Une nouvelle Honda Triple-R est prévue pour 2024, mais les temps au tour lors des essais hivernaux étaient affligeants. Mardi, à Phillip Island, même constat : Alors que Lecuona s'est blessé à l'épaule gauche après un highsider au virage 11 et a dû renoncer au reste de la journée de test, son coéquipier Vierge a échoué à la 16e place, à près de 1,5 seconde du meilleur temps de Toprak Razgatlioglu (BMW).

Les fans de Honda du monde entier se demandent pourquoi les problèmes de la nouvelle moto n'ont pas été résolus et pourquoi le spectacle qui s'offre à eux est toujours aussi embarrassant. Pourtant, selon un initié, Honda dispose "d'un budget au moins trois à quatre fois supérieur" à celui de l'époque Ten-Kate.

"La moto est nouvelle, nous avons besoin de plus de temps pour la comprendre et profiter de son potentiel", a raconté Vierge à SPEEDWEEK.com en Australie lors d'une interview exclusive. "Le potentiel est là, la puissance du moteur est étonnante. Mais nous trébuchons sur la mise en œuvre. Avec le nouvel asphalte de Phillip Island, le niveau d'adhérence est énorme, ce qui nous aide. Car l'une de nos faiblesses est que nous n'arrivons pas à utiliser correctement le grip disponible. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais notre rythme de course est plutôt bon. Nous sommes meilleurs qu'il n'y paraît sur le papier après le test".

Honda a compris qu'il fallait davantage de séances d'essai pour se rapprocher des leaders. Comme les jours d'essai sont limités pour les pilotes titulaires par saison, une équipe de test est plus importante que jamais. BMW a résolu le problème de manière exemplaire avec les deux anciens pilotes de MotoGP Sylvain Guintoli et Bradley Smith et une structure indépendante depuis l'été 2023 ; Ducati, Yamaha et Kawasaki s'offrent des pilotes d'essai depuis des années.

Lors des essais hivernaux à Jerez fin janvier, Honda a amené son pilote d'essai Tetsuta Nagashima. "C'est la seule façon de nous améliorer", affirme Vierge avec conviction. "Plus tu as d'informations de différents pilotes, plus tu as de facilités pour le développement. À Jerez, nous avons essayé de tirer le maximum de la nouvelle moto. Lors du test suivant, à Portimao, nous avons essayé un nouveau réglage pour profiter des avantages de la moto et nous avons fait un petit pas en avant. Ici en Australie, nous continuons de la même manière et essayons d'adapter la moto à notre style de pilotage".

"Tout le monde chez Honda travaille extrêmement dur", souligne le dixième du championnat du monde de l'année dernière. "Il y a une équipe de test avec Tetsu et ils font beaucoup d'efforts avec ça. Par le passé, il effectuait des tests exclusivement au Japon, mais maintenant il vient plus souvent en Europe. Cela va certainement nous aider. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils testent et développent".