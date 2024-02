L'incubo infinito di Honda - e nessuna redenzione in vista

Honda ha omologato una nuova Fireblade per il campionato mondiale Superbike del 2024, ma è ancora bloccata in mezzo al nulla. Il pilota ufficiale Xavi Vierge ha parlato apertamente con SPEEDWEEK.com dei problemi e del potenziale della moto.

Dopo la splendida stagione 2002, in cui Colin Edwards vinse il quinto titolo mondiale Superbike per la Honda in un epico duello contro Troy Bayliss e la Ducati, la più grande casa motociclistica si ritirò dal campionato di serie per divergenze di opinione con il promotore Flammini.

Dal 2004 fino alla fine del 2018, il team olandese Ten-Kate ha curato la presenza di Honda in Superbike, diventando campione per l'ultima volta nel 2007 con James Toseland. Fino alla stagione 2016, Honda ha vinto gare ogni anno e i piloti sono saliti regolarmente sul podio.

Il 2017 ha visto l'arrivo della nuova CBR1000RR Fireblade SP2 e il coinvolgimento di Honda Motor Europe. Ci furono difficoltà con l'elettronica Cosworth e l'erogazione di potenza del motore. Invece di aiutare Ten Kate nello sviluppo, ci furono molte discussioni con Honda. Nonostante le parole e le promesse del Giappone, non ci fu alcun contributo tecnico innovativo.

Nel 2017 Nicky Hayden perse la vita in un incidente in bicicletta da corsa in Italia, Stefan Bradl fuggì dopo la deludente stagione e divenne collaudatore di MotoGP per Honda.

Nel 2018, la Honda è fallita completamente con Leon Camier e Jake Gagne: Il 4° posto di Camier al secondo evento di Buriram è stato il miglior risultato della stagione e, come nell'anno precedente, non è stato raggiunto alcun podio. La coppia si è classificata al 12° e 17° posto nella classifica generale del campionato.

"Il 2017 è stato un disastro a causa di varie cose", ha ricordato l'allora team manager, Ronald ten Kate. "Durante i test invernali che hanno preceduto la stagione 2018, con Leon Camier eravamo costantemente tra i primi cinque. Abbiamo sfiorato il podio nei primi due eventi in Australia e Thailandia, poi siamo dovuti passare all'elettronica Magneti Marelli, che di per sé è una barzelletta. Qualcuno alla Honda era molto sicuro che Magneti Marelli sarebbe stato il fornitore unico di elettronica per il 2019, quindi abbiamo dovuto cambiare".

Honda ha continuato a seguire la strada intrapresa con Magneti Marelli anche quando era ormai chiaro da tempo che l'elettronica Cosworth funzionava meglio del nuovo sistema. E che non ci sarebbe stata un'elettronica standardizzata per il Campionato Mondiale Superbike.

Dopo la stagione 2018, non solo lo sponsor principale Red Bull se n'è andato, ma anche Honda ha ritirato la sua fiducia a Ten Kate. Era evidente fin dal 2017 che Honda si sarebbe trovata in una posizione molto peggiore senza il coinvolgimento dell'azienda olandese.

All'epoca, Honda aveva imboccato la strada sbagliata con la Fireblade e, nonostante i numerosi nuovi modelli da allora, non è stata trovata quella giusta.

Nella stagione transitoria 2019, il team Moriwaki Althea, sovraccarico di lavoro, si è occupato della partecipazione di Honda per necessità; dal 2020, c'è di nuovo un team ufficiale Honda Racing Corporation, responsabile di tutte le apparizioni in fabbrica della casa giapponese.

La nuova moto, la prima Fireblade con tre R, avrebbe dovuto dare una svolta alla situazione. Tuttavia, persino il grande Alvaro Bautista, che ha vinto 16 gare nella stagione 2019 con l'allora nuova Ducati Panigale V4R, ha ottenuto solo tre terzi posti nei suoi due anni in Honda, nel 2020 e nel 2021. Iker Lecuona (Assen 2022) e Xavi Vierge (Mandalika 2023) hanno aggiunto altri due terzi posti a questo magro bilancio.

L'ultima vittoria Honda è stata ottenuta da Nicky Hayden sotto la pioggia a Sepang 2016, mentre Jonathan Rea ha trionfato sull'asciutto a Portimao 2014, dieci anni fa!

C'è una nuova Honda Triple-R per il 2024, ma i tempi sul giro durante i test invernali sono stati scioccanti. La stessa immagine a Phillip Island martedì: Mentre Lecuona si è infortunato alla spalla sinistra dopo un highsider alla curva 11 e ha dovuto saltare il resto della giornata di test, il compagno di squadra Vierge è rimasto bloccato al 16° posto, a quasi 1,5 secondi dal miglior tempo di Toprak Razgatlioglu (BMW).

I fan della Honda di tutto il mondo si chiedono perché i problemi della nuova moto non siano stati risolti e perché si presentino ancora con un quadro vergognoso. Secondo un insider, la Honda dispone di un budget "almeno tre o quattro volte superiore" rispetto ai tempi di Ten-Kate.

"La moto è nuova, abbiamo bisogno di più tempo per capirla e sfruttarne il potenziale", ha dichiarato Vierge a SPEEDWEEK.com in un'intervista esclusiva in Australia. "Il potenziale c'è, le prestazioni del motore sono sorprendenti. Ma stiamo inciampando nella realizzazione. Grazie al nuovo asfalto di Phillip Island, il livello di aderenza è enorme e questo ci aiuta. Perché uno dei nostri punti deboli è che non riusciamo a sfruttare correttamente l'aderenza disponibile. Non siamo dove vorremmo essere, ma il nostro ritmo di gara è abbastanza buono. Siamo migliori di quanto sembri sulla carta dopo il test".

La Honda ha riconosciuto la necessità di effettuare ulteriori test per mettersi al passo con i primi. Poiché i giorni di prova per i piloti regolari sono limitati per stagione, un team di collaudo è più importante che mai. BMW ha risolto questo problema in modo esemplare con i due ex piloti della MotoGP Sylvain Guintoli e Bradley Smith e una struttura indipendente dall'estate del 2023; Ducati, Yamaha e Kawasaki forniscono collaudatori da anni.

Honda ha portato il suo collaudatore Tetsuta Nagashima ai test invernali di Jerez alla fine di gennaio. "È l'unico modo per migliorare", è convinto Vierge. "Più informazioni si hanno dai diversi piloti, più è facile sviluppare. A Jerez abbiamo cercato di ottenere il massimo dalla nuova moto. Nel test successivo, a Portimao, abbiamo provato un nuovo assetto per sfruttare i vantaggi della moto e abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Qui in Australia continueremo subito e cercheremo di adattare la moto al nostro stile di guida".

"Tutti alla Honda stanno lavorando duramente", ha sottolineato il secondo classificato del campionato mondiale dello scorso anno. "C'è un test team con Tetsu e si impegnano molto. In passato faceva i test solo in Giappone, ma ora viene più spesso in Europa. Questo ci aiuterà sicuramente. Per me è importante che facciano test e si sviluppino".