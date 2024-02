Pesadelo interminável da Honda - e nenhuma redenção à vista

A Honda homologou uma nova Fireblade para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 - e ainda está presa no meio do nada. O piloto de fábrica Xavi Vierge falou abertamente com o SPEEDWEEK.com sobre os problemas e o potencial da mota.

Após a magnífica temporada de 2002, quando Colin Edwards conquistou o quinto título do Campeonato do Mundo de Superbike para a Honda num duelo épico contra Troy Bayliss e a Ducati, o maior fabricante de motos retirou-se do campeonato baseado na produção devido a diferenças de opinião com o promotor Flammini.

De 2004 até ao final de 2018, a equipa holandesa Ten-Kate tomou conta da presença da Honda nas Superbike e sagrou-se campeã pela última vez em 2007 com James Toseland. Até à época de 2016, a Honda venceu corridas todos os anos e os pilotos terminaram regularmente no pódio.

Em 2017, chegou a então nova CBR1000RR Fireblade SP2 e a Honda Motor Europe envolveu-se mais. Houve dificuldades com a eletrónica Cosworth e com o fornecimento de potência do motor. Em vez de ajudar a Ten Kate com o desenvolvimento, houve muitas disputas com a Honda. Embora houvesse muitas palavras calorosas e promessas do Japão, não houve qualquer contributo técnico inovador.

Nicky Hayden perdeu a vida num acidente de mota de corrida em Itália em 2017, Stefan Bradl fugiu após a época dececionante e tornou-se piloto de testes de MotoGP da Honda.

Em 2018, a Honda foi completamente abaixo com Leon Camier e Jake Gagne: O 4º lugar de Camier no segundo evento em Buriram foi o melhor resultado da temporada e, como no ano anterior, nenhum pódio foi alcançado. A dupla terminou em 12º e 17º na classificação geral do campeonato.

"2017 foi um desastre devido a várias coisas", recorda o chefe de equipa na altura, Ronald ten Kate. "Durante os testes de inverno que antecederam a época de 2018, estivemos sempre entre os cinco primeiros com Leon Camier. Estivemos perto do pódio nas duas primeiras provas, na Austrália e na Tailândia, e depois tivemos de mudar para a eletrónica Magneti Marelli, o que é uma piada por si só. Alguém na Honda estava muito certo de que a Magneti Marelli seria o único fornecedor de eletrónica para 2019, por isso tivemos de mudar."

A Honda continuou a seguir o caminho seguido com a Magneti Marelli, mesmo quando já era claro que a eletrónica Cosworth funcionava melhor do que o novo sistema. E que não haveria uma eletrónica normalizada para o Campeonato do Mundo de Superbike.

Após a época de 2018, não só a Red Bull deixou de ser o principal patrocinador, como também a Honda retirou a sua confiança à Ten Kate. Era óbvio desde 2017 que a Honda estaria numa posição muito pior sem o envolvimento da empresa holandesa.

A Honda tomou o caminho errado com a Fireblade naquela época e, apesar de vários novos modelos desde então, o caminho certo ainda não foi encontrado.

Na temporada de transição de 2019, a sobrecarregada equipe Moriwaki Althea cuidou da entrada da Honda por necessidade; desde 2020, houve mais uma vez uma equipe oficial da Honda Racing Corporation, responsável por todas as aparições de fábrica do fabricante japonês.

A nova mota, a primeira Fireblade com três Rs, era suposto dar a volta à situação. No entanto, até mesmo o grande Álvaro Bautista, que venceu 16 corridas na temporada de 2019 na então nova Ducati Panigale V4R, conseguiu apenas três terceiros lugares em seus dois anos de Honda em 2020 e 2021. Iker Lecuona (Assen 2022) e Xavi Vierge (Mandalika 2023) acrescentaram mais dois terceiros lugares a este magro registo.

A última vitória da Honda foi garantida por Nicky Hayden à chuva em Sepang 2016, enquanto Jonathan Rea triunfou pela última vez no seco em Portimao 2014 - há dez anos!

Há uma nova Honda Triple-R para 2024, mas os tempos por volta durante os testes de inverno foram chocantes. A mesma imagem em Phillip Island, na terça-feira: Enquanto Lecuona lesionou o ombro esquerdo depois de um highsider na curva 11 e teve de falhar o resto do dia de testes, o companheiro de equipa Vierge ficou retido no 16º lugar, quase 1,5 segundos atrás do melhor tempo estabelecido por Toprak Razgatlioglu (BMW).

Os fãs da Honda em todo o mundo estão a perguntar-se porque é que os problemas com a nova moto não foram resolvidos e porque é que ainda lhes é apresentada uma imagem vergonhosa. De acordo com um informador, a Honda tem "pelo menos três a quatro vezes o orçamento" dos tempos de Ten-Kate.

"A moto é nova, precisamos de mais tempo para a compreender e tirar partido do seu potencial", disse Vierge ao SPEEDWEEK.com numa entrevista exclusiva na Austrália. "O potencial está lá, o desempenho do motor é incrível. Mas estamos a tropeçar na realização. Graças ao novo asfalto de Phillip Island, o nível de aderência é enorme, o que nos ajuda. Porque um dos nossos pontos fracos é não conseguirmos utilizar corretamente a aderência disponível. Não estamos onde queremos estar, mas o nosso ritmo de corrida é bastante bom. Somos melhores do que parece no papel depois do teste".

A Honda reconheceu que precisa de mais testes para alcançar os primeiros classificados. Como os dias de testes para os pilotos regulares são limitados por época, uma equipa de testes é mais importante do que nunca. A BMW resolveu esta questão de forma exemplar com os dois antigos pilotos de MotoGP, Sylvain Guintoli e Bradley Smith, e uma estrutura independente desde o verão de 2023; a Ducati, a Yamaha e a Kawasaki fornecem pilotos de testes há anos.

A Honda trouxe o seu piloto de testes Tetsuta Nagashima para o teste de inverno em Jerez, no final de janeiro. "Esta é a única forma de melhorarmos", está convencido Vierge. "Quanto mais informações tiveres de diferentes pilotos, mais fácil será o teu desenvolvimento. Em Jerez, tentámos tirar o máximo partido da nova moto. No teste seguinte, em Portimão, tentámos uma nova configuração para utilizar as vantagens da moto e demos um pequeno passo em frente. Aqui na Austrália vamos continuar de imediato e tentar adaptar a moto ao nosso estilo de condução."

"Todos na Honda estão a trabalhar arduamente", sublinhou o vice-campeão do mundo do ano passado. "Há uma equipa de testes com o Tetsu e eles fazem um grande esforço. No passado, ele só testava no Japão, mas agora vem à Europa com mais frequência. Isso vai certamente ajudar-nos. Para mim, é importante que eles testem e se desenvolvam."