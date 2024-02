Inauguración del Mundial: Cómo están los lesionados de la prueba

Es seguro que el debutante en Supersport Piotr Biesiekirski, del equipo Ecosantagata Althea Ducati, tendrá que perderse la salida en Australia. El polaco se cayó en la última hora del test del lunes e incluso provocó la cancelación de la carrera nueve minutos antes del final porque necesitaba un helicóptero. Biesiekirski sufrió un traumatismo craneal y conmoción cerebral y fue trasladado en helicóptero al Alfred Hospital de Melbourne.

Oliver Bayliss, del equipo D34G Ducati, se lesionó la muñeca y, según el jefe del equipo Davide Giugliano, "no estará al 100%", pero podrá correr.

El piloto oficial de Honda, Iker Lecuona, sufrió una caída el martes por la tarde en la curva 11 del test de Superbike y se lesionó el hombro izquierdo. Ese fue el final del día para el español. Lecuona ha sido autorizado a tomar la salida en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, pero tendrá que visitar a los médicos de carrera para que comprueben su estado de salud.

Jonathan Rea (Yamaha) se ha caído en la misma curva y estaba tan aturdido tras la caída que ha llamado a los paramédicos con una señal con la mano. "Caí bastante fuerte sobre mi hombro, por suerte no me hice daño", dijo el piloto de 36 años. "Tuve mala suerte de que me golpeara en la espalda la moto que estaba junto a la pista. Tengo todo un poco hinchado y estoy un poco rígido después de la caída. Después de unos días de descanso, no me preocupa el fin de semana de la carrera, estaré al cien por cien".



La FP1 comienza a las 11:20 del viernes, Phillip Island está diez horas por delante de la CET.