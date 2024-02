Début de la Coupe du monde : L'état des blessés du test

Il est certain que Piotr Biesiekirski, le rookie Supersport du team Ecosantagata Althea Ducati, ne pourra pas prendre le départ en Australie. Le Polonais a chuté dans la dernière heure des essais de lundi et a même provoqué l'arrêt de la course à neuf minutes de la fin, car il avait besoin d'un hélicoptère. Biesiekirski souffre d'un traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale et a été transporté à l'hôpital Alfred de Melbourne.

Oliver Bayliss, de l'équipe D34G Ducati, s'est blessé au poignet et, selon le directeur de l'équipe Davide Giugliano, "ne sera pas à 100%", mais pourra rouler.

Le pilote officiel Honda Iker Lecuona a chuté au virage 11 lors des essais Superbike mardi midi et s'est blessé à l'épaule gauche. La journée était donc terminée pour l'Espagnol. Lecuona a reçu l'autorisation de prendre le départ pour la première séance d'essais libres de vendredi, mais il devra ensuite se rendre chez les médecins de la course pour faire contrôler son état de santé.

Jonathan Rea (Yamaha) s'est écrasé dans le même virage et était tellement étourdi après sa sortie de piste qu'il a fait un signe de la main pour demander l'aide des secours. "Je suis tombé assez fort sur l'épaule, heureusement je n'ai pas de blessure", a raconté le pilote de 36 ans. "La malchance, c'est qu'à côté de la piste, j'ai été touché par la moto dans le dos. Tout est un peu enflé et je suis un peu raide après la chute. Après quelques jours de repos, je ne m'inquiète pas pour le week-end de course, je serai à 100%".



La FP1 débutera vendredi à 11h20, Phillip Island a dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale.