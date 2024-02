Apertura della Coppa del Mondo: Come stanno gli infortunati del test

È certo che il debuttante della Supersport Piotr Biesiekirski del team Ecosantagata Althea Ducati dovrà saltare la partenza in Australia. Il polacco è caduto nell'ultima ora del test di lunedì e ha addirittura causato l'annullamento della gara a nove minuti dalla fine perché aveva bisogno di un elicottero. Biesiekirski ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale ed è stato trasportato all'Alfred Hospital di Melbourne.

Oliver Bayliss del team D34G Ducati si è infortunato al polso e, secondo il boss del team Davide Giugliano, "non sarà al 100% della forma" ma sarà in grado di correre.

Iker Lecuona, pilota del team Honda, è caduto nel test Superbike di martedì pomeriggio alla curva 11, infortunandosi alla spalla sinistra. La giornata è finita lì per lo spagnolo. Lecuona è stato autorizzato a iniziare la prima sessione di prove libere di venerdì, ma dovrà recarsi successivamente dai medici di gara per controllare il suo stato di salute.

Jonathan Rea (Yamaha) è caduto nella stessa curva ed era così stordito dopo la caduta che ha chiamato i paramedici con un segnale della mano. "Sono caduto con forza sulla spalla, per fortuna non mi sono fatto male", ha detto il 36enne. "È stata una sfortuna che sia stato colpito alla schiena dalla moto accanto alla pista. È tutto un po' gonfio e sono un po' rigido dopo la caduta. Dopo qualche giorno di riposo, non sono preoccupato per il weekend di gara, sarò in forma al 100%".



Le FP1 iniziano alle 11:20 di venerdì, Phillip Island è dieci ore avanti rispetto all'orario CET.