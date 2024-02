Abertura do Campeonato do Mundo: Como estão os lesionados do teste

Houve uma série de acidentes durante os testes de SBK na segunda e terça-feira em Phillip Island, nem todos sem consequências graves. Todos os pilotos, exceto um, têm esperanças de participar na abertura do campeonato do mundo este fim de semana.

É certo que o estreante nas Supersport, Piotr Biesiekirski, da equipa Ecosantagata Althea Ducati, vai ter de falhar a partida na Austrália. O polaco despistou-se na última hora do teste de segunda-feira e até fez com que a corrida fosse cancelada nove minutos antes do final porque precisava de um helicóptero. Biesiekirski sofreu um traumatismo craniano e uma concussão e foi transportado de avião para o Hospital Alfred em Melbourne.

Oliver Bayliss, da equipa D34G Ducati, lesionou-se no pulso e, de acordo com o chefe de equipa Davide Giugliano, "não estará 100% em forma", mas poderá correr.

O piloto da Honda, Iker Lecuona, caiu no teste de Superbike na tarde de terça-feira na curva 11 e lesionou o ombro esquerdo. Foi o fim do dia para o espanhol. Lecuona foi autorizado a iniciar a primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, mas terá de consultar os médicos da corrida para fazer um exame médico.

Jonathan Rea (Yamaha) caiu na mesma curva e ficou tão atordoado após a queda que chamou os paramédicos com um sinal de mão. "Caí com muita força no ombro, mas felizmente não me magoei", disse o piloto de 36 anos. "Foi um azar ter sido atingido nas costas pela mota que estava junto à pista. Está tudo um pouco inchado e estou um pouco rígido depois da queda. Depois de alguns dias de folga, não estou preocupado com o fim de semana de corrida, vou estar 100 por cento em forma."



O FP1 começa às 11:20 de sexta-feira, Phillip Island está dez horas à frente da CET.