¿Demasiado peligroso? El cambio de neumáticos es obligatorio

Pirelli asume que los neumáticos traseros no durarán más de once vueltas debido al nuevo asfalto de Phillip Island. Por lo tanto, las paradas en boxes serán obligatorias en las carreras de Superbike y Supersport.

Incluso antes de las pruebas del lunes y martes en Phillip Island, se discutía si sería posible completar toda la distancia de carrera con los neumáticos traseros existentes del único proveedor Pirelli.

Desde el principio, BMW abogó por acortar las carreras de Superbike o por una parada obligatoria en boxes con cambio de neumáticos. Sin embargo, Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolo Bulega (Ducati) y Andrea Iannone (Ducati), que fueron muy rápidos en la prueba, descartaron cualquier preocupación.



En la historia del Campeonato del Mundo de Superbike en Phillip Island, solo ha habido una carrera con parada obligatoria en boxes, y fue la segunda prueba de 2018. Además, siempre se disputó en la distancia completa.



La situación es diferente en la categoría de Supersport, donde las carreras se han acortado varias veces o el cambio de neumáticos ha sido obligatorio.



Difícil para Pirelli: Los neumáticos para el estreno del campeonato del mundo en Australia se enviaron en su viaje por barco contenedor a principios de noviembre, pero la pista de carreras estaba recién asfaltada en diciembre y ha tenido un nivel de agarre significativamente mayor desde entonces. Para poder reaccionar a las condiciones actuales, habría sido necesario enviar unos 3.000 neumáticos adicionales con una especificación adaptada desde Italia hasta Australia.



No fue posible.



Por ello, el jueves se decidió que, para "garantizar la seguridad de todos los participantes", los neumáticos traseros no podrán utilizarse durante más de once vueltas en la categoría de Superbike y diez en la de Supersport.



Además, el promotor Dorna, la FIM y los responsables del Circuito del Gran Premio de Phillip Island han acordado imponer una parada en boxes con cambio de neumáticos en todas las carreras excepto en la de Superbike-Superpole. Además, las dos carreras principales de Superbike se acortarán a 20 vueltas y cada piloto de ambas categorías recibirá dos juegos adicionales de neumáticos.



"Los organizadores de la pista han hecho un excelente trabajo con el nuevo asfalto", dijo el Director Ejecutivo de SBK, Gregorio Lavilla. "Aunque cada vez hay más desgaste de goma en la pista, las condiciones son cambiantes, lo que plantea algunos retos. Hemos evaluado cuidadosamente la situación después de los dos días de pruebas. Las condiciones han mejorado, pero puede que no sea suficiente, especialmente dada la naturaleza exigente y rápida de este circuito. En estas circunstancias, tenemos que elegir la opción más segura".