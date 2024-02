Trop dangereux ? Le changement de pneus devient obligatoire

Avant même les essais de lundi et mardi à Phillip Island, la question de savoir s'il serait possible de couvrir la totalité de la distance de course avec les pneus arrière existants du fournisseur exclusif Pirelli a fait l'objet de discussions.

Dès le début, BMW a plaidé pour des courses de Superbike raccourcies ou pour un arrêt au stand obligatoire avec changement de pneus. Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolo Bulega (Ducati) et Andrea Iannone (Ducati), très rapides lors des essais, ont en revanche balayé toute inquiétude.



Dans l'histoire du championnat du monde Superbike à Phillip Island, il n'y a eu qu'une seule course avec arrêt obligatoire au stand, il s'agissait de la deuxième course en 2018. Elle a également toujours été disputée sur toute la distance.



La situation est différente dans la catégorie Supersport, où les courses ont déjà été raccourcies à plusieurs reprises ou où un changement de pneus a été imposé.



Difficile pour Pirelli : les pneus pour l'ouverture du championnat du monde en Australie ont déjà été envoyés par porte-conteneurs début novembre, mais le circuit a été fraîchement asphalté en décembre et présente depuis lors un niveau d'adhérence nettement plus élevé. Pour pouvoir réagir aux conditions actuelles, il aurait fallu envoyer environ 3000 pneus supplémentaires avec des spécifications adaptées par avion de l'Italie vers Down under, ce qui aurait coûté cher.



On y a renoncé.



Jeudi, il a donc été décidé que pour "garantir la sécurité de tous les participants", les pneus arrière ne pourraient pas être utilisés pendant plus de onze tours dans la catégorie Superbike et dix tours dans la catégorie Supersport.



De plus, le promoteur Dorna, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) ainsi que les responsables du circuit Phillip Island Grand Prix se sont mis d'accord pour imposer un arrêt au stand avec changement de pneus dans toutes les manches, à l'exception de la Superbike Superpole Race. En outre, les deux courses principales de Superbike seront réduites à 20 tours et chaque pilote des deux catégories recevra deux jeux de pneus supplémentaires.



"Les exploitants du circuit ont fait un excellent travail avec le nouvel asphalte", a jugé le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla. "Alors qu'il y a de plus en plus de gomme sur la piste, les conditions changent, ce qui pose quelques défis. Nous avons soigneusement évalué la situation après les deux journées d'essais. Les conditions se sont améliorées, mais il se peut que cela ne suffise pas, surtout compte tenu de la nature exigeante et rapide de ce circuit. Dans de telles circonstances, nous devons choisir l'option la plus sûre".