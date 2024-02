Troppo pericoloso? Il cambio degli pneumatici è obbligatorio

Già prima dei test di lunedì e martedì a Phillip Island, si discuteva se sarebbe stato possibile completare l'intera distanza di gara con gli attuali pneumatici posteriori del fornitore unico Pirelli.

Fin dall'inizio, la BMW si è espressa a favore di gare Superbike più brevi o di un pit stop obbligatorio con cambio di pneumatici. Tuttavia, Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolo Bulega (Ducati) e Andrea Iannone (Ducati), che sono stati molto veloci nel test, hanno fugato ogni preoccupazione.



Nella storia del Campionato mondiale Superbike a Phillip Island c'è sempre stata una sola gara con pit stop obbligatorio, il secondo round del 2018, e si è sempre disputata sull'intera distanza.



La situazione è diversa nella classe Supersport, dove le gare sono state accorciate più volte o il cambio gomme è stato obbligatorio.



Difficile per Pirelli: i pneumatici per l'apertura del campionato del mondo in Australia sono stati spediti in viaggio con una nave container all'inizio di novembre, ma la pista è stata appena asfaltata a dicembre e da allora il livello di aderenza è notevolmente aumentato. Per poter reagire alle condizioni attuali, sarebbe stato necessario spedire dall'Italia a Down Under circa 3000 pneumatici aggiuntivi con specifiche adeguate.



Questo non è stato fatto.



Giovedì è stato quindi deciso che, per "garantire la sicurezza di tutti i partecipanti", i pneumatici posteriori non potranno essere utilizzati per più di undici giri nella classe Superbike e per dieci nella categoria Supersport.



Inoltre, il promotore Dorna, la FIM e i responsabili del circuito del Gran Premio di Phillip Island hanno concordato di imporre una sosta ai box con cambio gomme in tutte le gare, tranne che nella Superbike-Superpole. Inoltre, le due gare principali della Superbike saranno accorciate a 20 giri e ogni pilota di entrambe le classi riceverà due set di pneumatici supplementari.



"Gli organizzatori della pista hanno fatto un ottimo lavoro con il nuovo asfalto", ha dichiarato il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla. "Se da un lato l'usura della gomma in pista è sempre maggiore, dall'altro le condizioni stanno cambiando e questo comporta alcune sfide. Abbiamo valutato attentamente la situazione dopo i due giorni di test. Le condizioni sono migliorate, ma potrebbe non essere sufficiente, soprattutto vista la natura esigente e veloce di questo circuito. In queste circostanze, dobbiamo scegliere l'opzione più sicura".