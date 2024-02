Demasiado perigoso? A mudança de pneus é obrigatória

Mesmo antes dos testes de segunda e terça-feira em Phillip Island, discutiu-se se seria possível completar a distância total da corrida com os actuais pneus traseiros do único fornecedor Pirelli.

Desde o início, a BMW defendeu corridas de Superbike mais curtas ou uma paragem obrigatória nas boxes com mudança de pneus. No entanto, Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolo Bulega (Ducati) e Andrea Iannone (Ducati), que foram muito rápidos no teste, rejeitaram quaisquer preocupações.



Na história do Campeonato do Mundo de Superbike em Phillip Island, só houve uma corrida com paragem obrigatória nas boxes, que foi a segunda ronda em 2018. Também foi sempre percorrida em toda a distância.



A situação é diferente na classe Supersport, onde as corridas foram encurtadas várias vezes ou a troca de pneus foi obrigatória.



Difícil para a Pirelli: Os pneus para a abertura do campeonato do mundo na Austrália foram enviados em contentores no início de novembro, mas a pista de corrida foi asfaltada de fresco em dezembro e tem tido um nível de aderência significativamente mais elevado desde então. Para poder reagir às condições actuais, cerca de 3000 pneus adicionais com uma especificação adaptada teriam de ser enviados por frete aéreo dispendioso de Itália para Down Under.



Tal não foi possível.



Por conseguinte, foi decidido na quinta-feira que, para "garantir a segurança de todos os participantes", os pneus traseiros não podem ser utilizados durante mais de onze voltas na classe Superbike e dez na categoria Supersport.



Além disso, o promotor Dorna, a FIM e os responsáveis pelo Circuito do Grande Prémio de Phillip Island concordaram em impor uma paragem nas boxes com mudança de pneus em todas as corridas, exceto na corrida de Superbike-Superpole. Além disso, as duas corridas principais de Superbike serão encurtadas para 20 voltas e cada piloto de ambas as classes receberá dois jogos adicionais de pneus.



"Os organizadores da pista fizeram um excelente trabalho com o novo asfalto", disse o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla. "Embora haja cada vez mais desgaste da borracha na pista, as condições estão a mudar, o que traz alguns desafios. Avaliámos cuidadosamente a situação após os dois dias de testes. As condições melhoraram, mas podem não ser suficientes, especialmente tendo em conta a natureza exigente e rápida deste circuito. Nestas circunstâncias, temos de escolher a opção mais segura."