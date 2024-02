Álvaro Bautista ha cambiado de opinión de la noche a la mañana

"El nuevo asfalto ofrece tanto agarre que girar la moto en las curvas es difícil", dijo Álvaro Bautista tras el test del martes. "Al mismo tiempo, la moto reacciona de forma muy agresiva cuando se pierde el agarre. Por eso hemos visto un número desproporcionado de highsiders. No estoy muy contento con el nuevo asfalto, porque aunque ofrece mucho agarre, de repente se rompe en las curvas y no puedes controlarlo. Sospecho que se debe a que los neumáticos se sobrecalientan en determinadas situaciones. Con tiempos por vuelta más de un segundo más rápidos que en el pasado, no estoy seguro de que los neumáticos duren la distancia normal de carrera".

También por sus comentarios se tomó una decisión el jueves: Las dos carreras principales de Superbike se acortarán de 22 a 20 vueltas y entre las vueltas 9 y 11 los pilotos tendrán que entrar en boxes para cambiar neumáticos.

Cuando esto se hizo oficial, Bautista sonó de repente completamente diferente. "Si es por razones de seguridad, entonces está bien", dijo. Sin embargo, inmediatamente añadió: "Podríamos dar 20 vueltas seguidas en carrera, pero para algunos pilotos sería difícil acabar con los tiempos de los test. También se puede rodar más despacio para proteger los neumáticos y estar más seguros. Para mí, todo depende de cómo trabajes. En lugar de 1:29 min bajo, tienes que rodar 1:30 o 1:31 min. Si a alguien se le rompe el neumático trasero después de diez vueltas, entonces tiene que cambiar su forma de trabajar. Si una carrera dura 20 vueltas, entonces dura 20 vueltas. Yo prefiero dar 20 vueltas. Si eso causa problemas a los demás pilotos, allá ellos. Entonces tendrán que ir más despacio. He trabajado duro en las pruebas para poder dar 20 vueltas. Tengo buen ritmo y buena duración de los neumáticos traseros. Pero claro, es más fácil decir que no es seguro y que sólo vamos a hacer medias carreras".

El tricampeón del mundo, por lo demás siempre ecuánime, también se quejó de que no había suficientes neumáticos traseros de Pirelli para que pudiera entrenar adecuadamente.

"Si más de diez vueltas en carrera no son seguras, entonces no puedo dar 20 vueltas en los entrenamientos", dijo el 59 veces ganador de carreras. "Para poder trabajar adecuadamente, necesitamos más de dos neumáticos traseros adicionales. Si no, daré diez vueltas en la FP1 y luego me quedaré en boxes".

Dijo esto sin haber hecho las cuentas de antemano. Esto se debe a que los pilotos tienen en realidad dos neumáticos traseros más durante todo el fin de semana de carreras de los que necesitan en los entrenamientos libres, la calificación, el warm-up y las carreras. Pueden utilizar estos neumáticos, por ejemplo, si la carrera se detiene y se reinicia.