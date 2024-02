Alvaro Bautista a changé d'avis du jour au lendemain

"Le nouvel asphalte offre tellement d'adhérence que le virage de la moto est difficile à négocier", a raconté Alvaro Bautista après le test de mardi. "En même temps, la moto réagit de manière très agressive lorsque l'adhérence diminue. C'est pourquoi nous avons vu un nombre disproportionné de highsiders. Je ne suis pas très content du nouvel asphalte, car même s'il offre beaucoup d'adhérence, celle-ci se rompt soudainement dans les virages, ce qui est incontrôlable. Je suppose que c'est parce que les pneus surchauffent dans certaines situations. Avec des temps au tour plus d'une seconde plus rapides que par le passé, je ne suis pas sûr que les pneus tiennent la distance normale d'une course".

C'est également en raison de ses commentaires que la décision a été prise jeudi : Les deux courses principales de Superbike seront raccourcies de 22 à 20 tours et les pilotes devront passer par les stands entre les tours 9 et 11 pour changer de pneus.

Lorsque cela est devenu officiel, Bautista a soudain eu un tout autre son de cloche. "Si c'est pour des raisons de sécurité, alors c'est bon", a-t-il déclaré. Mais il a immédiatement ajouté : "Nous pourrions faire 20 tours d'affilée en course, mais pour certains pilotes, il serait difficile d'aller jusqu'au bout avec les temps au tour des tests. Tu peux aussi rouler plus lentement pour ménager les pneus et être en sécurité. Pour moi, tout dépend de la manière dont tu travailles. Au lieu de faire 1:29 min au plus bas, tu devras faire 1:30 ou 1:31 min. Si le pneu arrière de quelqu'un se casse au bout de dix tours, il doit changer sa façon de travailler. Si une course se déroule sur 20 tours, elle se déroule sur 20 tours. Je préfère faire 20 tours. Si cela pose des problèmes aux autres pilotes, c'est leur affaire. Ils doivent alors rouler plus lentement. J'ai travaillé pendant les tests pour pouvoir faire 20 tours. J'ai un bon rythme et une bonne durée de vie du pneu arrière. Mais bien sûr, il est plus facile de dire que ce n'est pas sûr et que nous ne faisons que des demi-courses".

Le triple champion du monde, par ailleurs toujours mesuré, s'est également énervé contre le fait que Pirelli ne fournissait pas suffisamment de pneus arrière pour pouvoir s'entraîner correctement avec.

"Si plus de dix tours en course ne sont pas sûrs, je ne peux pas faire 20 tours à l'entraînement", a déclaré le vainqueur de 59 courses. "Pour que nous puissions travailler correctement, nous avons besoin de plus de deux pneus arrière supplémentaires. Sinon, je fais dix tours en FP1 et je reste ensuite au box".

Il a dit cela sans avoir fait le calcul auparavant. Car en réalité, sur l'ensemble du week-end de course, les pilotes ont même deux pneus arrière de plus que ce dont ils ont besoin lors des essais libres, des qualifications, du warm-up et de la course. Ils peuvent par exemple les utiliser en cas d'interruption de la course avec un nouveau départ.