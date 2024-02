Alvaro Bautista ha cambiato idea da un giorno all'altro

"Il nuovo asfalto offre così tanta aderenza che girare la moto in curva è difficile", ha dichiarato Alvaro Bautista dopo il test di martedì. "Allo stesso tempo, la moto reagisce in modo molto aggressivo quando si perde l'aderenza. Ecco perché abbiamo visto un numero sproporzionato di highsider. Non sono molto soddisfatto del nuovo asfalto, perché sebbene offra molta aderenza, si stacca improvvisamente in curva e non si riesce a controllarlo. Sospetto che questo sia dovuto al surriscaldamento degli pneumatici in certe situazioni. Con tempi sul giro più veloci di oltre un secondo rispetto al passato, non sono sicuro che le gomme dureranno per tutta la durata della gara".

È stato anche a causa di questi commenti che giovedì è stata presa una decisione: Le due gare principali della Superbike saranno accorciate da 22 a 20 giri e tra il nono e l'undicesimo giro i piloti dovranno rientrare ai box per cambiare le gomme.

Quando la notizia è stata ufficializzata, Bautista si è detto completamente cambiato. "Se è per motivi di sicurezza, allora va bene", ha detto. Tuttavia, ha subito aggiunto: "Potremmo fare 20 giri di fila in gara, ma per alcuni piloti sarebbe difficile finire con i tempi del test. Si può anche guidare più lentamente per proteggere le gomme e andare sul sicuro. Per me, tutto dipende da come si lavora. Invece di 1:29 min. basso, devi guidare 1:30 o 1:31 min. Se a qualcuno si rompe la gomma posteriore dopo dieci giri, deve cambiare il modo di lavorare. Se una gara dura 20 giri, allora dura 20 giri. Preferisco guidare per 20 giri. Se questo causa problemi agli altri piloti, allora dipende da loro. Allora devono solo guidare più lentamente. Ho lavorato duramente nei test per poter fare 20 giri. Ho un buon passo e una buona durata del pneumatico posteriore. Ma ovviamente è più facile dire che non è sicuro e che facciamo solo mezze gare".

Il tre volte campione del mondo, per il resto sempre lucido, si è anche lamentato del fatto che la Pirelli non gli ha fornito un numero sufficiente di pneumatici posteriori per potersi allenare adeguatamente.

"Se più di dieci giri in gara non sono sicuri, allora non posso fare 20 giri in prova", ha detto il 59 volte vincitore della gara. "Per poter lavorare correttamente, abbiamo bisogno di più di due pneumatici posteriori aggiuntivi. Altrimenti farò dieci giri nelle FP1 e poi resterò ai box".

Lo ha detto senza aver fatto prima i conti. Infatti, per l'intero weekend di gara i piloti hanno a disposizione due pneumatici posteriori in più rispetto a quelli necessari per le prove libere, le qualifiche, il warm-up e le gare. Possono utilizzare questi pneumatici, ad esempio, se la gara viene interrotta e riavviata.