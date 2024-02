Álvaro Bautista mudou de ideias de um dia para o outro

Após o teste, o Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, criticou o novo asfalto de Phillip Island e não excluiu a possibilidade de uma paragem nas boxes durante as corridas. Na quinta-feira, disse o contrário.

"O novo asfalto oferece tanta aderência que é difícil virar a moto nas curvas", disse Alvaro Bautista após o teste de terça-feira. "Ao mesmo tempo, a mota reage de forma muito agressiva quando se perde a aderência. É por isso que vimos um número desproporcionado de highsiders. Não estou muito satisfeito com o novo asfalto, porque embora ofereça muita aderência, de repente parte-se nas curvas e não se consegue controlar. Suspeito que isto se deve ao facto de os pneus sobreaquecerem em determinadas situações. Com tempos por volta mais de um segundo mais rápidos do que no passado, não tenho a certeza se os pneus vão durar a distância normal da corrida."

Foi também por causa dos seus comentários que foi tomada uma decisão na quinta-feira: As duas corridas principais de Superbike serão encurtadas de 22 para 20 voltas e entre as voltas 9 e 11 os pilotos terão de ir às boxes para trocar de pneus.

Quando isto se tornou oficial, Bautista de repente pareceu completamente diferente. "Se for por razões de segurança, então está tudo bem", disse ele. No entanto, acrescentou imediatamente: "Poderíamos fazer 20 voltas seguidas na corrida, mas para alguns pilotos seria difícil terminar com os tempos de volta do teste. Também se pode conduzir mais devagar para proteger os pneus e estar do lado seguro. Para mim, tudo depende da forma como se trabalha. Em vez de fazer 1:29 min em baixo, temos de fazer 1:30 ou 1:31 min. Se o pneu traseiro de alguém se parte ao fim de dez voltas, então tem de mudar a sua forma de trabalhar. Se uma corrida dura 20 voltas, então dura 20 voltas. Eu prefiro fazer 20 voltas. Se isso causar problemas aos outros pilotos, isso é com eles. Então têm de conduzir mais devagar. Trabalhei muito nos testes para conseguir fazer 20 voltas. Tenho um bom ritmo e uma boa vida útil dos pneus traseiros. Mas é claro que é mais fácil dizer que não é seguro e que só estamos a fazer meias corridas".

O sempre equilibrado tricampeão mundial também se queixou de que não havia pneus traseiros suficientes da Pirelli para que ele pudesse treinar adequadamente.

"Se mais de dez voltas na corrida não são seguras, então não posso fazer 20 voltas nos treinos", disse o 59 vezes vencedor de corridas. "Para podermos trabalhar corretamente, precisamos de mais de dois pneus traseiros adicionais. Caso contrário, farei dez voltas no FP1 e depois ficarei nas boxes".

Ele disse isso sem ter feito as contas de antemão. Isto porque os pilotos dispõem de mais dois pneus traseiros durante todo o fim de semana de corrida do que os necessários para os treinos livres, a qualificação, o warm-up e as corridas. Podem utilizar estes pneus, por exemplo, se a corrida for interrompida e reiniciada.