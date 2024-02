Dominique Aegerter : des attentes mitigées après le virus

Pour Dominique Aegerter, le test officiel de mardi dernier sur le pittoresque circuit de Phillip Island était le premier indicateur de sa condition physique. Le pilote de 33 ans et son équipe du team italien GYTR GRT Yamaha ont effectué un programme titanesque, car il s'agissait avant tout de se sentir à l'aise sur la moto de course et de retrouver la vitesse. Aegerter s'est acquitté de ces tâches avec brio et espère pouvoir réaliser le même niveau lors du premier week-end de course.

La distance des deux courses principales a été réduite à 20 tours, contre 22 initialement. De plus, un arrêt au stand est obligatoire pour changer de pneus. Celui-ci doit avoir lieu entre le neuvième et le onzième tour.

"Je dois admettre que je ne suis pas préparé à 100 pour cent pour la première course", a reconnu Aegerter. "Ce sont surtout les journées d'essais manquées qui se font sentir, mais mon corps aussi se sent encore un peu fatigué après les 98 tours de mardi. J'espère que la météo restera stable pour que nous ne perdions pas davantage de temps de piste. J'ai besoin de plus de tours pour me réhabituer à la moto. J'espère que nous pourrons faire un pas en avant vendredi, car pour l'instant nous sommes à un peu plus d'une seconde du plus rapide du test. Si nous pouvons nous battre pour une place dans le top 10, ce serait une bonne façon de commencer la saison. Ensuite, j'attends avec impatience d'autres journées d'essais à Barcelone la semaine précédant la course là-bas. Mais avant cela, je veux profiter du week-end ici et, si possible, placer mon nom sur la liste des résultats avec une bonne récolte de points. Mon objectif personnel est de terminer les trois courses".