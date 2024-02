Dominique Aegerter: aspettative ridotte dopo il virus

Per Dominique Aegerter, il test ufficiale di martedì scorso sul pittoresco circuito di Phillip Island è stato il primo indicatore della sua condizione fisica. Il 33enne e il suo staff del team italiano GYTR GRT Yamaha hanno portato a termine un programma mastodontico, con l'obiettivo principale di prendere confidenza con la moto da corsa e recuperare velocità. Aegerter ha superato questi compiti a pieni voti e spera di completare il primo weekend di gara allo stesso livello.

La distanza delle due gare principali è stata ridotta dai 22 ai 20 giri originari. Inoltre, è obbligatorio un pit stop per il cambio degli pneumatici. Questo deve avvenire tra il nono e l'undicesimo giro.

"Devo ammettere che non sono preparato al 100% per la prima gara", ha ammesso Aegerter. "Soprattutto i giorni di test mancati si fanno sentire, ma anche il mio corpo si sente ancora un po' svuotato dopo i 98 giri di martedì. Speriamo che il tempo rimanga stabile, in modo da non dover accettare ulteriori perdite di tempo in pista. Ho bisogno di altri giri per riabituarmi alla moto. Spero che venerdì potremo fare un passo avanti, perché al momento siamo a poco più di un secondo dal più veloce del test. Se riuscissimo a lottare per un piazzamento tra i primi dieci, sarebbe un buon modo per iniziare la stagione. Dopodiché, mi aspettano altri giorni di test a Barcellona nella settimana che precede la gara. Prima, però, voglio godermi il weekend qui e, se possibile, inserire il mio nome nella classifica con un buon bottino di punti. Il mio obiettivo personale è finire tutte e tre le gare".