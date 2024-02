Dominique Aegerter: Expectativas moderadas após o vírus

Para Dominique Aegerter, o teste oficial da passada terça-feira no pitoresco circuito de Phillip Island foi o primeiro indicador da sua condição física. O piloto de 33 anos e a sua equipa italiana GYTR GRT Yamaha cumpriram um programa gigantesco, já que o principal objetivo era sentir a moto de corrida e recuperar a velocidade. Aegerter dominou estas tarefas com distinção e espera concluir o primeiro fim de semana de corrida ao mesmo nível.

A distância para as duas corridas principais foi encurtada das 22 para 20 voltas originais. Além disso, é obrigatória uma paragem nas boxes para troca de pneus. Esta paragem deve ter lugar entre a nona e a décima primeira voltas.

"Tenho de admitir que não estou 100 por cento preparado para a primeira corrida", admitiu Aegerter. "Acima de tudo, os dias de testes perdidos estão a fazer-se sentir, mas o meu corpo também ainda se sente um pouco esgotado após as 98 voltas de terça-feira. Espero que o tempo se mantenha estável para que não tenhamos de aceitar mais perdas de tempo em pista. Preciso de mais voltas para me habituar novamente à mota. Espero que possamos dar um passo em frente na sexta-feira, porque neste momento estamos a pouco mais de um segundo do mais rápido do teste. Se conseguirmos lutar por um lugar entre os dez primeiros, será uma boa forma de começar a época. Depois disso, estou ansioso por mais dias de testes em Barcelona, na semana que antecede a corrida. Mas antes disso, quero desfrutar do fim de semana aqui e, se possível, colocar o meu nome nas folhas de resultados com um bom número de pontos. O meu objetivo pessoal é terminar as três corridas".