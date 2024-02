Phillip Island, FP1: Locatelli bajo el récord de la pole

Justo a tiempo para el inicio de los primeros entrenamientos libres de la categoría Superbike a las 11:20 a.m., Phillip Island se encuentra a diez horas del CET, la ligera llovizna ocasional se convirtió en lluvia más intensa.

Aunque ésta cesó rápidamente, el sol hizo su aparición entre las nubes y el viento también ayudó a secar el asfalto, no ocurrió nada en la pista durante la primera mitad de la sesión de 45 minutos.



Entonces, el debutante Adam Norrodin (Petronas Honda) se aventuró a dar tres vueltas a la pista, pero fue 29 segundos más lento que el mejor registro de la prueba del martes. Toprak Razgatlioglu (BMW) marcó la vuelta más rápida con 1:28.511 min, a más de 7/10 s del récord de la pole establecido por Tom Sykes (BMW, 1:29.230 min) en 2020.



En el último cuarto de hora, todos los pilotos completaron algunas vueltas, con Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) estableciendo el primer registro notable con un 1:31.992 min. El piloto oficial de Yamaha Andrea Locatelli fue el más rápido al final, necesitando sólo tres vueltas para establecer la vuelta más rápida jamás dada en Superbike durante un evento de carreras con 1:29.197 minutos, estableciendo así un récord oficial.



Como la sesión de entrenamientos no se desarrolló en condiciones normales, las clasificaciones tienen poca importancia.



Lo siguiente se aplica a las carreras del sábado y el domingo: Debido a la preocupación del único proveedor, Pirelli, de que el neumático trasero no dure toda la carrera, la distancia para las dos carreras principales se ha reducido de 22 a 20 vueltas.



Además, los pilotos deberán entrar en boxes entre las vueltas 9 y 11 para montar otra rueda trasera con un neumático nuevo. Para evitar que los mecánicos se estresen y cometan errores, se permite un mínimo de 63 segundos para la parada en boxes. El tiempo se mide desde el principio hasta el final del pit lane.

Resultados Campeonato del Mundo de Superbike Phillip Island, FP1:

1º Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:29.197 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0.106 seg.

3º Sam Lowes (GB), Ducati, +0.520

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0.558

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0.688

6º Michael Rinaldi (I), Ducati, +0.727

7º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.752

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.837

9º Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1.153

10º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.157

11º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.258

12º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.298

13º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.555

14º Michael van der Mark (NL), BMW, +1.611

15º Scott Redding (GB), BMW, +1.699

16º Xavier Vierge (E), Honda, +1.807

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.833

18º Garrett Gerloff (USA), BMW, +2.240

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +2.246

20º Iker Lecuona (E), Honda, +2.485

21º Tito Rabat (E), Kawasaki, +3.207

22º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3.219

23º Adam Norrodin (MAL), Honda, +4.665