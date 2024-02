Phillip Island, FP1 : Locatelli sous le record de la pole

La première séance d'essais libres de la catégorie Superbike a débuté à 11h20, Phillip Island ayant dix heures d'avance sur l'heure d'Europe centrale, et s'est transformée en une pluie fine et occasionnelle.

Bien que celle-ci ait rapidement cessé, que le soleil ait fait son apparition entre les nuages et que le vent ait contribué à sécher l'asphalte, il ne s'est rien passé sur la piste pendant la première moitié de la séance de 45 minutes.



C'est alors que le rookie Adam Norrodin (Petronas Honda) s'est aventuré sur la piste pour trois tours, mais il a roulé 29 secondes plus lentement que le meilleur lors des essais de mardi. Toprak Razgatlioglu (BMW) a réalisé le meilleur tour en 1:28,511 min, soit plus de 7/10 sec en dessous du record de pole de Tom Sykes (BMW, 1:29,230 min) établi en 2020.



Dans le dernier quart d'heure, tous les pilotes ont fait quelques tours et Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) a établi le premier record notable avec 1:31,992 min. Le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli a été le plus rapide, puisqu'il n'a eu besoin que de trois tours pour réaliser le meilleur tour en Superbike jamais réalisé en course (1:29,197 min), ce qui constitue un record officiel.



Comme les essais ne se sont pas déroulés dans des conditions normales, les classements n'ont guère de signification.



Pour les courses du samedi et du dimanche, la distance des deux courses principales a été réduite de 22 à 20 tours en raison des craintes du fournisseur exclusif Pirelli que le pneu arrière ne tienne pas toute la course.



De plus, les pilotes devront passer par les stands entre le 9e et le 11e tour pour faire monter une autre roue arrière avec un nouveau pneu. Pour éviter que les mécaniciens ne soient stressés et que des erreurs soient commises, un minimum de 63 secondes est prévu pour l'arrêt aux stands. Le temps est mesuré du début à la fin de la voie des stands.

Résultats du Championnat du monde Superbike de Phillip Island, FP1 :

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:29,197 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,106 sec

3. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,520

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,558

5. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,688

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,727

7. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,752

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,837

9. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,153

10. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,157

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,258

12. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,298

13. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,555

14. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,611

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,699

16. Xavier Vierge (E), Honda, +1,807

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,833

18. Garrett Gerloff (USA), BMW, +2,240

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,246

20. Iker Lecuona (E), Honda, +2,485

21. Tito Rabat (E), Kawasaki, +3,207

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,219

23. Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,665