Phillip Island, FP1: Locatelli sotto il record della pole

Appena in tempo per l'inizio delle prime prove libere della classe Superbike alle 11:20, Phillip Island è dieci ore avanti rispetto al CET, l'occasionale e leggera pioggerellina si è trasformata in pioggia più intensa.

Sebbene sia cessata rapidamente, il sole abbia fatto la sua comparsa tra le nuvole e il vento abbia contribuito ad asciugare l'asfalto, non è successo nulla in pista per la prima metà della sessione di 45 minuti.



Poi il debuttante Adam Norrodin (Petronas Honda) si è avventurato in pista per tre giri, ma è stato 29 secondi più lento del migliore nei test di martedì. Toprak Razgatlioglu (BMW) ha fatto segnare il giro più veloce in 1:28.511 min, a oltre 7/10 di secondo dal record della pole stabilito da Tom Sykes (BMW, 1:29.230 min) nel 2020.



Nell'ultimo quarto d'ora, tutti i piloti hanno completato alcuni giri, con Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) che ha stabilito il primo record degno di nota con un 1:31.992 min. Il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli è stato il più veloce alla fine, e gli sono bastati tre giri per stabilire il giro più veloce di sempre in Superbike durante una gara con 1:29.197 minuti, stabilendo così un record ufficiale.



Poiché la sessione di prove non si è svolta in condizioni normali, le classifiche sono poco significative.



Per le gare di sabato e domenica vale quanto segue: a causa delle preoccupazioni espresse dal fornitore unico Pirelli, secondo cui il pneumatico posteriore non durerà per tutta la gara, la distanza delle due gare principali è stata ridotta da 22 a 20 giri.



Inoltre, i piloti dovranno rientrare ai box tra il 9° e l'11° giro per far montare un'altra ruota posteriore con un nuovo pneumatico. Per evitare che i meccanici si stressino e commettano errori, è previsto un tempo minimo di 63 secondi per il pit stop. Il tempo è misurato dall'inizio alla fine della corsia dei box.

Risultati Campionato mondiale Superbike Phillip Island, FP1:

1° Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:29.197 min.

2° Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,106 sec.

3° Sam Lowes (GB), Ducati, +0,520

4° Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,558

5° Andrea Iannone (I), Ducati, +0,688

6° Michael Rinaldi (I), Ducati, +0.727

7° Nicolo Bulega (I), Ducati, +0.752

8° Alvaro Bautista (E), Ducati, +0.837

9° Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1.153

10° Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1.157

11° Danilo Petrucci (I), Ducati, +1.258

12° Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1.298

13° Philipp Öttl (D), Yamaha, +1.555

14° Michael van der Mark (NL), BMW, +1.611

15° Scott Redding (GB), BMW, +1.699

16° Xavier Vierge (E), Honda, +1.807

17° Axel Bassani (I), Kawasaki, +1.833

18° Garrett Gerloff (USA), BMW, +2.240

19° Bradley Ray (GB), Yamaha, +2.246

20° Iker Lecuona (E), Honda, +2.485

21° Tito Rabat (E), Kawasaki, +3.207

22° Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3.219

23° Adam Norrodin (MAL), Honda, +4.665