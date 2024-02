Phillip Island, FP1: Locatelli bate o recorde da pole

Mesmo a tempo do início dos primeiros treinos livres da classe Superbike às 11h20, Phillip Island está dez horas à frente da CET, o chuvisco ligeiro ocasional transformou-se em chuva mais forte.

Embora tenha parado rapidamente, o sol tenha aparecido entre as nuvens e o vento também tenha ajudado a secar o asfalto, nada aconteceu na pista durante a primeira metade da sessão de 45 minutos.



Depois, o estreante Adam Norrodin (Petronas Honda) aventurou-se na pista durante três voltas, mas foi 29 segundos mais lento do que o melhor tempo no teste de terça-feira. Toprak Razgatlioglu (BMW) estabeleceu a volta mais rápida de 1:28.511 min, a mais de 7/10 segundos do recorde da pole estabelecido por Tom Sykes (BMW, 1:29.230 min) em 2020.



No último quarto de hora, todos os pilotos completaram algumas voltas, com Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) a estabelecer o primeiro registo notável com 1:31,992 min. O piloto de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli, foi o mais rápido no final, precisando apenas de três voltas para estabelecer a volta mais rápida de sempre em Superbike durante um evento de corrida com 1:29,197 minutos, estabelecendo assim um recorde oficial.



Uma vez que a sessão de treinos não decorreu em condições normais, as classificações têm pouco significado.



O seguinte aplica-se às corridas de Sábado e Domingo: Devido às preocupações do único fornecedor Pirelli de que o pneu traseiro não dure toda a corrida, a distância para as duas corridas principais foi reduzida de 22 para 20 voltas.



Para além disso, os pilotos têm de se apresentar nas boxes entre as voltas 9 e 11 para colocar outra roda traseira com um pneu novo. Para evitar que os mecânicos fiquem stressados e cometam erros, é permitido um mínimo de 63 segundos para a paragem nas boxes. O tempo é medido desde o início até ao fim da via das boxes.

Resultados Campeonato do Mundo de Superbike Phillip Island, FP1:

1º Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:29.197 min

2º Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,106 seg

3º Sam Lowes (GB), Ducati, +0,520

4º Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,558

5º Andrea Iannone (I), Ducati, +0,688

6º Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,727

7º Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,752

8º Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,837

9º Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,153

10º Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,157

11º Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,258

12º Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,298

13º Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,555

14º Michael van der Mark (NL), BMW, +1,611

15º Scott Redding (GB), BMW, +1,699

16º Xavier Vierge (E), Honda, +1,807

17º Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,833

18º Garrett Gerloff (EUA), BMW, +2,240

19º Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,246

20º Iker Lecuona (E), Honda, +2,485

21º Tito Rabat (E), Kawasaki, +3,207

22º Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,219

23º Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,665