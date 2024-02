Romper las reglas: el jefe de carreras de Pirelli calma las aguas

Tras las pruebas realizadas el lunes y el martes en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island, se decidió entre el promotor Dorna, la FIM, Pirelli y los oficiales de pista para "garantizar la seguridad de todos los participantes" que los neumáticos traseros no podrán ser utilizados durante más de once vueltas en el Campeonato del Mundo de Superbike y diez en el Campeonato del Mundo de Supersport debido al nuevo asfalto.

Como resultado, veremos una parada obligatoria en boxes en todas las carreras excepto en la Superpole de Superbike, durante la cual los pilotos tendrán que montar una rueda trasera diferente con un neumático nuevo. Además, las dos carreras principales de Superbike se acortarán de 22 a 20 vueltas.

Estas decisiones no son la única desviación del procedimiento normal en Australia.



El párrafo 2.5.7 (d) del reglamento establece que Pirelli debe ofrecer al menos dos opciones de seis neumáticos cada una para los neumáticos delanteros y traseros. En Phillip Island, no habrá tal opción y sólo un tipo de neumático trasero estará disponible para todos los pilotos para las sesiones de entrenamientos y las carreras. Algunos jefes de equipo no están contentos con esto y señalan que no se ajusta al reglamento y que todo el fin de semana se correría en condiciones ilegales.

El Director de Carrera de Pirelli, Giorgio Barbier, intentó calmar las olas en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Llevamos tres años corriendo con la misma especificación en Phillip Island", dijo el italiano. "Hemos probado diferentes soluciones una y otra vez, pero nunca han funcionado. Teniendo en cuenta las conclusiones del asfalto del año pasado, ¿por qué íbamos a pensar en traer una nueva especificación que, de todos modos, no funcionaría en el nuevo asfalto? Así que nos dijimos a nosotros mismos que usaríamos nuestro neumático estándar aquí y veríamos cómo funciona. En función de eso, podemos reaccionar para el futuro".



"Phillip Island siempre es difícil", dice Barbier. "La última vez que tuvieron asfalto fresco aquí, sólo pudieron dar diez vueltas en el Campeonato del Mundo de MotoGP y hubo una parada en boxes. ¿Cómo puedo suponer que puedo diseñar un neumático mejor que ellos? No trajimos el SC2 ni el SC3 porque nunca han funcionado aquí".



Lo cierto es que este planteamiento no se ajusta al reglamento. "Esta regla existe para dar a los pilotos la posibilidad de elegir entre dos opciones que funcionan", dijo el director de carrera de Pirelli. "Si sé que no tengo una segunda especificación que funcione, entonces prefiero llevar un mayor número de neumáticos que funcionen. También podría quejarme del hecho de que la pista de carreras estuviera recién asfaltada justo antes del evento. Ocurrió lo mismo en Mandalika y en Argentina hace unos años. No sabíamos qué esperar aquí. ¿Por qué íbamos a traer cientos de neumáticos que no funcionaban?".